Após o sucesso da experiência imersiva Van Gogh & Impressionistas, Jundiaí receberá mais uma exposição do tipo, mas desta vez em uma jornada rumo ao espaço.
A partir de 30 de outubro, o Maxi Shopping recebe o espetáculo imersivo “Viagem ao Espaço”, uma experiência inédita que convida visitantes de todas as idades a explorar os mistérios do universo por meio de tecnologia, arte digital e conhecimento científico.
O espetáculo imersivo chega trazendo uma jornada educativa e inspiradora pelo cosmos. O evento já encantou milhares de pessoas em várias cidades brasileiras.
Com super projeções em alta definição 360° em paredes e chão, a exibição tem mais de 30 minutos de duração dividido em 10 capítulos. A narrativa leva o visitante do Big Bang à formação do sistema solar, passando por galáxias, o Sol, a Terra e a imensidão da Via Láctea. O roteiro técnico é assinado pelo jornalista e astrônomo Paulo Melo e a narração é de Edgar Piccoli.
Além da exibição principal com projeções no mega atelier, a experiência conta também com ambientes interativos dedicados a temas como telescópio James Webb, constelações e sons do espaço, criando um espaço educativo para todas as idades.
“Após uma temporada de sucesso de Van Gogh & Impressionistas, Jundiaí se mostra como um palco perfeito para uma experiência como ‘Viagem ao Espaço’. Nosso objetivo é provocar encantamento, estimular o interesse pela ciência e oferecer ao público uma verdadeira sensação de estar viajando pelo universo, em uma experiência transformadora e marcante para todas as idades”, diz Davi Telles, CEO da Lightland, empresa organizadora do evento.
A exposição “Viagem ao Espaço” estreia no dia 30 de outubro de 2026, no Maxi Shopping, em curta temporada. Os ingressos estão disponíveis para venda on-line no site oficial: viagemaoespaco.com.br
Serviço
Exposição imersiva “Viagem ao Espaço” - Jundiaí
Data: a partir de 30 de outubro de 2026, em curta temporada
Dias e horários de funcionamento: terça a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h); domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h). Fechada às segundas
Local: Maxi Shopping | Piso 2 (avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000 - Vila Rio Branco)
Valores:
Terça a sexta: diurno R$70 inteira / R$35 meia-entrada
Terça a sexta: noturno R$80 inteira / R$40 meia-entrada
Fins de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada
Meia-entrada: Para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada, estudantes, jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem, professores das redes pública e privada, pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário, pessoa com 60 anos ou mais, ou outras hipóteses previstas em legislação local.
Gratuito para crianças até 2 anos.
Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail escolas@lightland.com.br