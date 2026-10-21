Após o sucesso da experiência imersiva Van Gogh & Impressionistas, Jundiaí receberá mais uma exposição do tipo, mas desta vez em uma jornada rumo ao espaço.

A partir de 30 de outubro, o Maxi Shopping recebe o espetáculo imersivo “Viagem ao Espaço”, uma experiência inédita que convida visitantes de todas as idades a explorar os mistérios do universo por meio de tecnologia, arte digital e conhecimento científico.

O espetáculo imersivo chega trazendo uma jornada educativa e inspiradora pelo cosmos. O evento já encantou milhares de pessoas em várias cidades brasileiras.