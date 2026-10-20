Uma colisão envolvendo três veículos terminou com um carro atingindo a fachada de uma residência na Avenida Fernando Arens, na Vila Arens, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (20). O impacto comprometeu a estrutura do imóvel, onde estavam três moradoras idosas. Uma delas, acamada e com fratura no fêmur, precisou ser retirada da casa por policiais militares, diante do risco de agravamento dos danos à construção.
Equipes da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que um dos veículos envolvidos na colisão havia atingido frontalmente a residência, provocando danos principalmente na área de acesso à sala de estar.
Segundo a Polícia Militar, as três moradoras ficaram bastante abaladas. Uma delas chegou a ser arremessada ao chão pela força do impacto, mas não sofreu ferimentos graves.
Com a estrutura da casa comprometida, os policiais identificaram a necessidade de retirar as idosas do imóvel. A situação exigiu cuidados especiais com uma das moradoras, que estava acamada devido a uma fratura no fêmur e apresentava mobilidade bastante reduzida.
Como não havia ambulância ou equipe de resgate disponível naquele momento, os policiais utilizaram uma cadeira para transportar a idosa, retirando-a da residência com segurança.
A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais e interditou o imóvel, diante dos riscos à integridade física das moradoras.
Equipes de apoio permaneceram no local durante os procedimentos de segurança e a vistoria técnica. A Polícia Científica também compareceu para realizar a perícia.
As circunstâncias da colisão foram apresentadas na Central de Flagrantes de Jundiaí, onde o caso foi registrado para as providências legais. A dinâmica do acidente e as causas que levaram um dos veículos a atingir a residência ainda deverão ser esclarecidas.