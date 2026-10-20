Uma colisão envolvendo três veículos terminou com um carro atingindo a fachada de uma residência na Avenida Fernando Arens, na Vila Arens, em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (20). O impacto comprometeu a estrutura do imóvel, onde estavam três moradoras idosas. Uma delas, acamada e com fratura no fêmur, precisou ser retirada da casa por policiais militares, diante do risco de agravamento dos danos à construção.

Equipes da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que um dos veículos envolvidos na colisão havia atingido frontalmente a residência, provocando danos principalmente na área de acesso à sala de estar.

Segundo a Polícia Militar, as três moradoras ficaram bastante abaladas. Uma delas chegou a ser arremessada ao chão pela força do impacto, mas não sofreu ferimentos graves.