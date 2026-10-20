Os clientes residenciais da CPFL Piratininga na região de Sorocaba já podem participar da campanha CPFL Vale Bônus, iniciativa que oferece recompensas para consumidores que aderirem a serviços digitais, realizarem pagamentos por modalidades específicas ou regularizarem débitos com a companhia.
Desenvolvido pela CPFL Energia em parceria com a CRMBonus, o programa segue até 19 de janeiro de 2027. A proposta é incentivar o uso de ferramentas digitais e oferecer benefícios aos clientes que cumprirem os critérios estabelecidos pela campanha.
Podem participar titulares de unidades consumidoras residenciais, pessoas físicas maiores de 18 anos. Cada CPF pode acumular até 200 Vale Bônus por mês, mesmo que tenha mais de um imóvel cadastrado.
Como funciona o programa
O Vale Bônus é uma moeda digital utilizada exclusivamente no aplicativo da CRMBonus. Os créditos podem ser trocados por produtos, serviços, descontos e ofertas de milhares de marcas e estabelecimentos parceiros em todo o país, incluindo restaurantes, lojas de departamento, opções de entretenimento e comércio eletrônico.
Os bônus não podem ser convertidos em dinheiro nem utilizados para abater valores da conta de energia.
Confira como acumular os bônus
A campanha prevê diferentes formas de participação, com bonificações específicas para cada modalidade:
Conta pelo WhatsApp: 100 Vale Bônus para quem substituir o recebimento da fatura impressa pela versão enviada pelo aplicativo de mensagens.
Pix Automático: 100 Vale Bônus pela adesão, além de outros 100 a cada pagamento elegível.
Cartão recorrente: 100 Vale Bônus pela adesão à modalidade, mais 100 a cada pagamento elegível.
Pagamento com cartão de crédito: 100 Vale Bônus a cada pagamento elegível.
Regularização de débitos: 100 Vale Bônus para quem colocar as contas em dia por meio de pagamento à vista, via Pix ou cartão, ou por parcelamento elegível.
O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial da promoção, em www.cpfl.com.br/valebonus. Após escolher a modalidade e concluir a operação pelos links disponibilizados, o cliente deverá aguardar a confirmação dos critérios de elegibilidade. O crédito é liberado no aplicativo Vale Bonus em até cinco dias úteis após essa confirmação.
Companhia destaca praticidade e benefícios
Segundo Carlos Victor Cyrino, diretor de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais do Grupo CPFL Energia, a iniciativa busca transformar ações cotidianas dos consumidores em benefícios.
A empresa afirma que a adesão ao recebimento da conta pelo WhatsApp, ao Pix Automático e ao pagamento recorrente pode ampliar a comodidade dos clientes e contribuir para a eficiência dos processos de cobrança.
Para Paulo Loeb, COO da CRMBonus, a parceria aproxima o setor de energia do mercado de programas de recompensas, conectando serviços essenciais a ofertas e benefícios para os consumidores.
Serviço
Campanha: CPFL Vale Bônus
Prazo: até 19 de janeiro de 2027
Público: titulares de unidades consumidoras residenciais, pessoas físicas maiores de 18 anos
Cadastro e regulamento: www.cpfl.com.br/valebonus
Resgate dos benefícios: aplicativo Vale Bonus, da CRMBonus.