Os clientes residenciais da CPFL Piratininga na região de Sorocaba já podem participar da campanha CPFL Vale Bônus, iniciativa que oferece recompensas para consumidores que aderirem a serviços digitais, realizarem pagamentos por modalidades específicas ou regularizarem débitos com a companhia.

Desenvolvido pela CPFL Energia em parceria com a CRMBonus, o programa segue até 19 de janeiro de 2027. A proposta é incentivar o uso de ferramentas digitais e oferecer benefícios aos clientes que cumprirem os critérios estabelecidos pela campanha.

Podem participar titulares de unidades consumidoras residenciais, pessoas físicas maiores de 18 anos. Cada CPF pode acumular até 200 Vale Bônus por mês, mesmo que tenha mais de um imóvel cadastrado.