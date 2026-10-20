A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado com diversas marcas de golpes de faca em um barraco de madeira no bairro Ponte São João, em Jundiaí (SP), neste domingo (18).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima ainda não havia sido identificada até o registro da ocorrência. O corpo foi localizado por policiais militares no interior do barraco.

A perícia esteve no local, e foram solicitados exames periciais e necroscópicos para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar a causa das lesões.