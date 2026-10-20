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VÁRZEA PAULISTA

Sessão gratuita de documentário sobre o Ballet Paraisópolis

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista
A atividade será realizada às 15h, no auditório da Praça CEU, no Jardim do Lar
A atividade será realizada às 15h, no auditório da Praça CEU, no Jardim do Lar

A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com o programa Ponto MIS, promove nesta quarta-feira (21) uma sessão gratuita de cinema com a exibição do documentário Passo a Passo: a História do Ballet Paraisópolis. A atividade será realizada às 15h, no auditório da Praça CEU, no Jardim do Lar.

Com classificação livre, o documentário tem direção de Raphael Scire e foi lançado em 2023. Com duração de 51 minutos, a produção retrata a trajetória do Ballet Paraisópolis e o impacto da dança na vida de crianças e adolescentes da comunidade.

Documentário aborda arte, resistência e transformação social

A produção apresenta a história da instituição, que completou dez anos em 2022, por meio do relato de sua fundadora, a coreógrafa, bailarina e professora Mônica Tarragó. O documentário reúne registros de uma década de atividades e mostra como o projeto surgiu com o objetivo de contribuir para a transformação da realidade de vulnerabilidade social e desigualdade em Paraisópolis, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo.

A obra destaca a dança como instrumento de acesso à arte, desenvolvimento pessoal e criação de novas oportunidades para meninos e meninas atendidos pelo projeto.

A sessão integra a programação cultural promovida em parceria com o Ponto MIS, iniciativa que busca ampliar o acesso da população ao cinema e a produções audiovisuais.

Serviço

Documentário: Passo a Passo: a História do Ballet Paraisópolis

Data: quarta-feira, 21 de outubro

Horário: 15h

Local: Auditório da Praça CEU

Endereço: Rua João Póvoa, s/n, Jardim do Lar, Várzea Paulista

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Duração: 51 minutos

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