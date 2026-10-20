A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com o programa Ponto MIS, promove nesta quarta-feira (21) uma sessão gratuita de cinema com a exibição do documentário Passo a Passo: a História do Ballet Paraisópolis. A atividade será realizada às 15h, no auditório da Praça CEU, no Jardim do Lar.

Com classificação livre, o documentário tem direção de Raphael Scire e foi lançado em 2023. Com duração de 51 minutos, a produção retrata a trajetória do Ballet Paraisópolis e o impacto da dança na vida de crianças e adolescentes da comunidade.

Documentário aborda arte, resistência e transformação social

A produção apresenta a história da instituição, que completou dez anos em 2022, por meio do relato de sua fundadora, a coreógrafa, bailarina e professora Mônica Tarragó. O documentário reúne registros de uma década de atividades e mostra como o projeto surgiu com o objetivo de contribuir para a transformação da realidade de vulnerabilidade social e desigualdade em Paraisópolis, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo.