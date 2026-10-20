A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, do motorista de aplicativo apontado como mentor e organizador de um assalto, praticado por pelo menos quatro pessoas em um açougue na região do bairro Ponte São João, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (19). O outro suspeito preso por guardas municipais e policiais civis do 2º DP, de 18 anos, recebeu liberdade provisória por não ter antecedentes criminais e por ter colaborado durante a abordagem, inclusive apontando o motorista de aplicativo como o “chefe” do grupo. A decisão Justiça ocorreu nesta terça-feira (20), durante audiência de custódia em Jundiaí.

Com a decisão, o motorista deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí. Além de roubo e resistência à prisão, ele também poderá responder por corrupção de menores, caso a Polícia Civil consiga identificar os dois adolescentes que participaram do assalto e conseguiram fugir.

Já o rapaz de 18 anos foi solto e responderá ao processo em liberdade.