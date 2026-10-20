A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva, do motorista de aplicativo apontado como mentor e organizador de um assalto, praticado por pelo menos quatro pessoas em um açougue na região do bairro Ponte São João, em Jundiaí, na tarde desta segunda-feira (19). O outro suspeito preso por guardas municipais e policiais civis do 2º DP, de 18 anos, recebeu liberdade provisória por não ter antecedentes criminais e por ter colaborado durante a abordagem, inclusive apontando o motorista de aplicativo como o “chefe” do grupo. A decisão Justiça ocorreu nesta terça-feira (20), durante audiência de custódia em Jundiaí.
Com a decisão, o motorista deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí. Além de roubo e resistência à prisão, ele também poderá responder por corrupção de menores, caso a Polícia Civil consiga identificar os dois adolescentes que participaram do assalto e conseguiram fugir.
Já o rapaz de 18 anos foi solto e responderá ao processo em liberdade.
O CASO
Pouco depois das 13h desta segunda-feira, três homens entraram no açougue se passando por clientes. Eles separaram mais de R$ 3 mil em peças de carne e, na hora de passar pelo caixa para efetuar o pagamento, um deles simulou estar armado e ordenou que as vítimas abaixassem a cabeça, fazendo ameaças de morte. Uma mulher chegou a entrar em estado de choque, segundo informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí.
O investigador Renatinho, do 2º DP (Parque da Represa), que já havia trabalhado no 3º DP (Ponte São João), foi acionado pela vítima e compareceu ao local acompanhado do investigador Pig. Enquanto eles colhiam informações sobre os criminosos, chegaram os guardas municipais F. Nascimento e Guerra, que se juntaram aos policiais civis.
Após uma rápida conversa para traçar uma estratégia de buscas, as equipes iniciaram um trabalho conjunto e, em pouco tempo, os guardas encontraram o carro usado na fuga, estacionado no Jardim São Camilo. Próximo ao veículo estavam dois homens suspeitos de participação no crime. Ao perceberem que seriam abordados, eles correram em direções opostas.
Os guardas conseguiram abordar o proprietário do carro, que trabalha como motorista de aplicativo. Ele resistiu à prisão e precisou ser contido à força. Ao mesmo tempo, os policiais civis conseguiram deter o outro suspeito, de 18 anos.
Durante os questionamentos, o motorista alegou que não sabia do roubo e que havia apenas realizado uma corrida de trabalho. A versão foi contestada pelo rapaz, que afirmou que o motorista teria sido o “cabeça” da ação.
Também foi apurado que outros dois adolescentes participaram do assalto. Eles serão investigados.
Os dois detidos foram conduzidos ao 2º DP, onde foram presos em flagrante.
Os produtos roubados não foram recuperados.