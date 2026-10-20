A feira Criativa Campinas será realizada de 4 a 7 de novembro, no Expo Dom Pedro, em Campinas, com uma programação de cursos, workshops, exposições e palestras voltadas às artes manuais e ao empreendedorismo. O evento chega à segunda edição com mais de 100 expositores distribuídos em uma área de 6 mil metros quadrados e expectativa de receber 6 mil visitantes.
Ao longo dos quatro dias, serão oferecidos 38 cursos nas salas de atividades, além de oficinas nos estandes dos expositores e palestras gratuitas. A organização estima aproximadamente 1.200 participações nas aulas e informa que mais de 80 caravanas já estão confirmadas.
Programação inclui crochê, encadernação e técnicas de decoração
No dia 4 de novembro, a programação contará com aulas de encadernação com disco cogumelo, ministrada por Amanda Honny, crochê, com Vitória Quintal, e decoupage em forno caseiro, com Davi Jansen.
No dia 5, os visitantes poderão participar de atividades de decoração em bastidor, com Antonia Riera, e de criação de cenários natalinos, com William Guilherme. A programação também inclui uma palestra de Aline Casalecchi, do Sebrae Campinas, sobre estratégias de marketing para transformar a produção artesanal em negócio.
Já no dia 6, estão previstas uma aula de confecção do Chapéu Milano, com Marcelo Nunes, e uma atividade de lettering com o Coletivo Entre Letras.
No último dia da feira, 7 de novembro, serão realizadas atividades de criação de pingentes natalinos, com Marcelo Darghan, decoupage com resina, com Fábio Monteiro, e arte em papel com Vlady, que ensinará técnicas para produzir cartões de Natal.
Palestras abordam formalização e vendas
Além das atividades práticas, a Criativa Campinas terá palestras voltadas à gestão e ao desenvolvimento de pequenos negócios.
Daniela Cria, do Sebrae Campinas, falará sobre a formalização como Microempreendedor Individual (MEI). Aline Casalecchi abordará estratégias de marketing para impulsionar a produção artesanal, enquanto Fernanda De Nadai, da Academia do Artesanato, apresentará orientações para aumentar as vendas em feiras do setor.
A proposta é oferecer aos participantes oportunidades de aprimoramento técnico e conhecimentos que possam contribuir para a profissionalização e a geração de renda com o artesanato.
Inscrições para cursos gratuitos
Os cursos gratuitos realizados nas salas terão vagas limitadas. As inscrições serão feitas por ordem de chegada, com distribuição de senhas no local. Também haverá atividades nos estandes dos expositores, permitindo que o público conheça técnicas, materiais e possibilidades de aplicação na produção artesanal.
A programação completa dos cursos pode ser consultada no site oficial: https://www.wrsaopaulo.com.br/cursoscriativa.