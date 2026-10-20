A feira Criativa Campinas será realizada de 4 a 7 de novembro, no Expo Dom Pedro, em Campinas, com uma programação de cursos, workshops, exposições e palestras voltadas às artes manuais e ao empreendedorismo. O evento chega à segunda edição com mais de 100 expositores distribuídos em uma área de 6 mil metros quadrados e expectativa de receber 6 mil visitantes.

Ao longo dos quatro dias, serão oferecidos 38 cursos nas salas de atividades, além de oficinas nos estandes dos expositores e palestras gratuitas. A organização estima aproximadamente 1.200 participações nas aulas e informa que mais de 80 caravanas já estão confirmadas.

Programação inclui crochê, encadernação e técnicas de decoração

No dia 4 de novembro, a programação contará com aulas de encadernação com disco cogumelo, ministrada por Amanda Honny, crochê, com Vitória Quintal, e decoupage em forno caseiro, com Davi Jansen.