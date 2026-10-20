O segundo turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo (25), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A votação definirá o próximo presidente da República, em disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Em seis unidades da Federação, os eleitores também escolherão o governador.

Com a aproximação da votação, surgem dúvidas sobre quem pode votar, quais documentos são necessários e o que fazer em caso de ausência. Uma das principais informações é que quem não votou no primeiro turno pode participar normalmente do segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular.

Nesta etapa, a maioria dos eleitores votará apenas para presidente. Nos estados e no Distrito Federal com disputa para governador, será necessário escolher também o candidato ao Executivo estadual.