O segundo turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo (25), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A votação definirá o próximo presidente da República, em disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Em seis unidades da Federação, os eleitores também escolherão o governador.
Com a aproximação da votação, surgem dúvidas sobre quem pode votar, quais documentos são necessários e o que fazer em caso de ausência. Uma das principais informações é que quem não votou no primeiro turno pode participar normalmente do segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular.
Nesta etapa, a maioria dos eleitores votará apenas para presidente. Nos estados e no Distrito Federal com disputa para governador, será necessário escolher também o candidato ao Executivo estadual.
Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
Sim. A ausência no primeiro turno não impede o eleitor de votar no segundo, pois cada turno é considerado uma eleição independente para fins de comparecimento.
Mesmo quem ainda não justificou a falta na primeira etapa pode comparecer às urnas no domingo, desde que esteja apto a votar.
O prazo para justificar a ausência no primeiro turno termina em 3 de dezembro de 2026. Já quem não comparecer ao segundo turno terá até 8 de janeiro de 2027 para apresentar a justificativa.
A situação eleitoral pode ser consultada pelo aplicativo e-Título ou pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.
É possível votar sem o título de eleitor?
Sim. O título físico não é obrigatório no dia da votação, mas o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto.
São aceitos documentos como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista e carteiras profissionais reconhecidas por lei.
O e-Título também pode ser utilizado como documento de identificação quando apresenta a fotografia do eleitor. A imagem fica disponível no aplicativo para quem tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.
Ainda dá para solicitar voto em trânsito?
Não. O prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições de 2026 terminou em 20 de agosto.
A modalidade permite votar fora do município de origem, desde que o eleitor tenha feito a solicitação dentro do prazo e escolhido um local habilitado.
Quem solicitou o voto em trânsito, mas não comparecer ao local indicado, deverá justificar a ausência. Não é necessário pedir o retorno ao local de origem, pois a alteração é desfeita automaticamente após as eleições.
Quais estados terão segundo turno para governador?
Além da disputa presidencial, haverá segundo turno para governador no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.
Os demais estados não terão nova votação para o governo estadual, pois as disputas foram definidas no primeiro turno.
Pode votar usando camiseta de candidato?
Sim. A legislação eleitoral permite que o eleitor manifeste individualmente e de forma silenciosa sua preferência política. Por isso, é permitido comparecer à seção eleitoral usando camiseta, boné, adesivo, broche ou outro acessório que demonstre apoio a um candidato ou partido.
A regra, porém, não autoriza propaganda eleitoral ativa no local de votação. São proibidas abordagens para convencer outros eleitores, distribuição de brindes de campanha e manifestações coletivas que caracterizem propaganda eleitoral.
Também é permitido votar de bermuda, regata e chinelo. O eleitor não pode comparecer sem camisa ou usando trajes de banho, como biquíni ou sunga.
O celular pode ser levado para a cabine de votação?
O eleitor pode levar o celular até a seção, mas não pode entrar com o aparelho na cabine de votação. O telefone deve ser entregue e deixado no local indicado pelos mesários antes de votar.
A medida busca preservar o sigilo do voto e impedir registros da escolha feita na urna eletrônica.
As filas devem ser menores no segundo turno?
A votação tende a ser mais rápida para muitos eleitores porque há menos cargos em disputa. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, os brasileiros votaram para deputado federal, deputado estadual, duas vagas para o Senado, governador e presidente.
No segundo turno, a maioria votará apenas para presidente. Nos seis estados e no Distrito Federal com disputa estadual, haverá também o voto para governador.
Apesar da redução no número de escolhas, não é possível garantir que as filas serão menores. O tempo de espera depende do fluxo de eleitores, da organização e do atendimento em cada seção eleitoral.
O que acontece se o eleitor não votar no segundo turno?
Quem não comparecer deverá justificar a ausência dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Caso deixe de votar e não apresente justificativa aceita, poderá ficar sujeito às consequências previstas na legislação.
A ausência em um turno não elimina a obrigação de comparecer ao outro. Por isso, quem faltou no primeiro ainda pode e deve participar do segundo turno, caso esteja apto a votar.