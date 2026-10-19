O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), prorrogou por 60 dias a validade de três medidas provisórias voltadas à proteção de exportadores brasileiros afetados pelas tarifas dos Estados Unidos e ao apoio ao setor de combustíveis. Os atos foram publicados no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (19). Uma das medidas estende por um ano a suspensão de tributos para exportadoras que atendam a critérios específicos. Outra prevê R$ 7 bilhões em crédito para financiar empresas exportadoras e fornecedores. A terceira autoriza R$ 3,1 bilhões em auxílio financeiro a produtores e importadores de combustíveis, diante da pressão sobre os preços. Os textos ainda precisam ser analisados pelo Congresso.

Orçamento de Jundiaí será debatido

A Câmara Municipal de Jundiaí realiza na segunda-feira (26), às 18h, audiência pública para discutir o orçamento do município para 2027, estimado em R$ 4,74 bilhões. O encontro terá como pauta única o Projeto de Lei nº 15.474/2026, que define a previsão de receitas e despesas da Prefeitura para o próximo ano. A população poderá acompanhar e participar do debate, que será realizado no plenário da Câmara, na rua Barão de Jundiaí, 128. A audiência será transmitida pela TV Câmara, no YouTube e no Facebook. Após essa etapa, a proposta seguirá para votação dos vereadores.