Papelarias cheias na volta às aulas, idas ao Centro para revelar fotos na Foto Gelli e paradas na Sapataria Central para consertar aquele sapato querido. Por décadas, esses comércios fizeram parte da rotina dos jundiaienses, mas acabaram ficando na memória. Enquanto algumas dessas referências fecharam as portas, outras continuam abertas há décadas, adaptando produtos e estratégias para acompanhar as mudanças no consumo. Entre junho de 2025 e junho de 2026, os registros comerciais de Jundiaí passaram de 11.896 para 13.662, alta de 14,8%. O crescimento, porém, convive com a transformação das ruas e com o desafio de manter negócios tradicionais em atividade.

No Centro, a Loja dos Velinhos que começou como armazém em 1940 é um exemplo dessa resistência. O negócio foi fundado por cinco irmãos e mudou de ramo quando a chegada de grandes supermercados tornou a concorrência mais difícil. A loja passou a vender tecidos e, depois de atravessar diferentes administrações, foi assumida por João Gabriel do Nascimento, há 16 anos. Para ele, a tradição está no cuidado com os clientes e na confiança construída ao longo do tempo. “O que mantém a loja é o atendimento, o carinho e o respeito com que tratamos cada cliente, além da honestidade e dos preços justos. Aqui, a pessoa pode tocar no tecido, ver o caimento e escolher exatamente o que procura, uma experiência que a compra pela internet nem sempre oferece”, afirma.

De rádios e televisores a panelas