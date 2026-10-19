A Prefeitura de Várzea Paulista está com inscrições abertas para o curso gratuito de Funilaria de Brilho, conhecido como martelinho de ouro. A capacitação oferece 16 vagas, tem carga horária de 40 horas e está prevista para começar no dia 3 de novembro de 2026.

O curso ensinará técnicas de reparo de pequenos amassados na carroceria de veículos sem danificar a pintura original. Durante as aulas, os participantes aprenderão a identificar os tipos de danos que podem ser corrigidos com o método, utilizar ferramentas específicas e aplicar procedimentos técnicos e de segurança.

A formação também inclui avaliação das áreas danificadas, desmontagem e instalação de componentes da carroceria e da tapeçaria, acabamento das peças reparadas e organização do ambiente de trabalho.