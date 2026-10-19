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MARTELINHO DE OURO

Várzea Paulista abre inscrições para curso gratuito

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista
A capacitação oferece 16 vagas, tem carga horária de 40 horas e está prevista para começar no dia 3 de novembro de 2026
A capacitação oferece 16 vagas, tem carga horária de 40 horas e está prevista para começar no dia 3 de novembro de 2026

A Prefeitura de Várzea Paulista está com inscrições abertas para o curso gratuito de Funilaria de Brilho, conhecido como martelinho de ouro. A capacitação oferece 16 vagas, tem carga horária de 40 horas e está prevista para começar no dia 3 de novembro de 2026.

O curso ensinará técnicas de reparo de pequenos amassados na carroceria de veículos sem danificar a pintura original. Durante as aulas, os participantes aprenderão a identificar os tipos de danos que podem ser corrigidos com o método, utilizar ferramentas específicas e aplicar procedimentos técnicos e de segurança.

A formação também inclui avaliação das áreas danificadas, desmontagem e instalação de componentes da carroceria e da tapeçaria, acabamento das peças reparadas e organização do ambiente de trabalho.

Inscrições e requisitos

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino fundamental. No momento da inscrição, os interessados devem apresentar RG e comprovante de residência.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no período da tarde. As inscrições seguem abertas até 29 de outubro, das 8h30 às 16h30.

Os interessados devem comparecer à sala do Sebrae, no prédio do Facilita, localizado na Rua João Póvoa, 97, no Jardim do Lar, em Várzea Paulista.

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