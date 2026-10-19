Um homem de 46 anos foi encontrado morto, com sinais de violência, em um barraco de madeira neste domingo (18), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o local fica em uma área de 'cracolândia', conhecida pela concentração de usuários de drogas, próxima a um antigo campo de futebol, onde há vários barracos utilizados por pessoas que vivem na região ou se reúnem para consumir entorpecentes, principalmente crack. Também neste domingo, um morador de rua foi morto na Vila Arens com um golpe de estilete no pescoço. O suspeito do crime foi preso.
O corpo foi encontrado por um homem em situação de rua que frequenta o local para usar drogas. Ele teria chamado outro homem, morador do bairro, que foi até o barraco e, ao confirmar a presença do corpo, acionou a Polícia Militar (PM).
Os policiais compareceram ao local e comunicaram o caso à Polícia Civil e à perícia técnica. No interior do barraco, foram encontradas diversas manchas de sangue. A vítima apresentava vários ferimentos no rosto e nas mãos, alguns com características de lesões de defesa.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.
OUTRO CASO
Um homem em situação de rua foi morto com um golpe de estilete no pescoço na madrugada deste domingo, na região da Vila Arens, em Jundiaí. Ferido, ele conseguiu chegar à entrada do batalhão da Polícia Militar, onde pediu ajuda. A vítima foi socorrida ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do homicídio foi preso em flagrante. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, ele teria atacado a vítima por suspeitar que ela havia furtado seu celular.
De acordo com as informações da PM, o suspeito do crime estava aparentemente embriagado e dormia em frente à estação ferroviária quando acordou e percebeu que o aparelho havia desaparecido. Ao avistar o morador de rua, exigiu que ele devolvesse o celular e, em seguida, desferiu um golpe em seu pescoço com um estilete. Depois, fugiu do local.
A vítima correu por cerca de 100 metros e pediu ajuda n sede do 49º Batalhão de Polícia Militar. O resgate foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital, onde a morte foi constatada.
Com informações de testemunhas, os policiais fizeram buscas pela região e localizaram o suspeito escondido embaixo de um veículo, na rua XV de Novembro, na altura do número 65. Ele foi abordado e detido.
O homem passou por atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada como homicídio. Com apoio de equipes do 49º BPM/I, do 11º BPM/I e do setor de monitoramento, a PM também localizou o estilete que teria sido utilizado no crime.