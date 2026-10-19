Um homem de 46 anos foi encontrado morto, com sinais de violência, em um barraco de madeira neste domingo (18), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o local fica em uma área de 'cracolândia', conhecida pela concentração de usuários de drogas, próxima a um antigo campo de futebol, onde há vários barracos utilizados por pessoas que vivem na região ou se reúnem para consumir entorpecentes, principalmente crack. Também neste domingo, um morador de rua foi morto na Vila Arens com um golpe de estilete no pescoço. O suspeito do crime foi preso.

O corpo foi encontrado por um homem em situação de rua que frequenta o local para usar drogas. Ele teria chamado outro homem, morador do bairro, que foi até o barraco e, ao confirmar a presença do corpo, acionou a Polícia Militar (PM).

Os policiais compareceram ao local e comunicaram o caso à Polícia Civil e à perícia técnica. No interior do barraco, foram encontradas diversas manchas de sangue. A vítima apresentava vários ferimentos no rosto e nas mãos, alguns com características de lesões de defesa.