Três homens foram presos suspeitos de furtar cabos de telefonia em Itatiba. Grande quantidade de fios foi recuperada e devolvida à empresa Vivo. Um adolescente também foi levado à delegacia, mas acabou liberado e será investigado.

A Guarda Municipal recebeu informações sobre um possível furto de cabos em andamento na Estrada Municipal Benedicto Antônio Begagnin. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram um caminhão carregado com fios, conduzido por um homem que estava acompanhado de um adolescente.

Os dois afirmaram que haviam sido contratados para transportar o material, mas não souberam fornecer mais detalhes sobre o serviço. Por isso, foram encaminhados à delegacia para averiguação.