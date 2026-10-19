Um homem foi preso em flagrante por policiais militares na manhã desta segunda-feira (19), suspeito de agredir a esposa com puxões de cabelo, tapas e ameaçá-la de morte.
A vítima acionou a Polícia Militar (PM) pelo telefone 190. No local, ela relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro e afirmou que as agressões costumam ocorrer quando ele faz uso de drogas.
Os policiais entraram na residência e encontraram o suspeito no quarto. Segundo a equipe, ele resistiu à prisão e precisou ser contido à força.
O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.
A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Itupeva para receber atendimento médico.