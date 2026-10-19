19 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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FOI PRESO

Homem é suspeito de agredir a esposa com puxões de cabelo e tapas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Itupeva
A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Itupeva

Um homem foi preso em flagrante por policiais militares na manhã desta segunda-feira (19), suspeito de agredir a esposa com puxões de cabelo, tapas e ameaçá-la de morte.

A vítima acionou a Polícia Militar (PM) pelo telefone 190. No local, ela relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro e afirmou que as agressões costumam ocorrer quando ele faz uso de drogas.

Os policiais entraram na residência e encontraram o suspeito no quarto. Segundo a equipe, ele resistiu à prisão e precisou ser contido à força.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Itupeva para receber atendimento médico.

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