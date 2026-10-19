19 de outubro de 2026
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Homem vai até a casa da ex após levar uma surra e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante
Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva na noite deste domingo (18), em Cabreúva. Ele foi até a casa da ex-companheira, que tem uma medida judicial contra ele, com ferimentos e roupas sujas de sangue.

A mulher acionou a Polícia Militar (PM) e informou que o ex-companheiro estava no portão de sua residência, chamando por ela. Ao chegarem ao endereço, os policiais viram o homem, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Durante a abordagem, os agentes constataram que ele apresentava ferimentos no pulso e no rosto, além de sangramento intenso e roupas manchadas de sangue.

Questionado, o homem afirmou que havia sido agredido em uma praça próxima. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jacaré, onde recebeu atendimento médico. Devido a um corte no pulso, precisou levar pontos, além de receber curativos nos ferimentos do rosto.

Após o atendimento, ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

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