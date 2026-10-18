Campo Limpo Paulista recebe no próximo sábado (24) o Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa, iniciativa que busca incentivar a participação das mulheres na capoeira e promover a conscientização sobre a saúde feminina. O evento começa às 11h, no Estúdio Malawa, no Jardim Europa, com entrada gratuita e aberto à comunidade.

A atividade é promovida pelo Coletivo Mistura de Mulheres, em parceria com o Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e outros parceiros culturais. A proposta é reunir mulheres de diferentes idades e experiências para compartilhar vivências e ampliar o acesso à capoeira, manifestação cultural brasileira que combina música, movimento e tradição.

O encontro também pretende aproximar mulheres que nunca praticaram capoeira, oferecendo a oportunidade de conhecer a atividade e participar de um espaço de convivência e aprendizado. A iniciativa busca valorizar a presença feminina na cultura popular e fortalecer os vínculos entre participantes da região.