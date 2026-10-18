Campo Limpo Paulista recebe no próximo sábado (24) o Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa, iniciativa que busca incentivar a participação das mulheres na capoeira e promover a conscientização sobre a saúde feminina. O evento começa às 11h, no Estúdio Malawa, no Jardim Europa, com entrada gratuita e aberto à comunidade.
A atividade é promovida pelo Coletivo Mistura de Mulheres, em parceria com o Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e outros parceiros culturais. A proposta é reunir mulheres de diferentes idades e experiências para compartilhar vivências e ampliar o acesso à capoeira, manifestação cultural brasileira que combina música, movimento e tradição.
O encontro também pretende aproximar mulheres que nunca praticaram capoeira, oferecendo a oportunidade de conhecer a atividade e participar de um espaço de convivência e aprendizado. A iniciativa busca valorizar a presença feminina na cultura popular e fortalecer os vínculos entre participantes da região.
A programação integra as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a saúde da mulher, especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A organização destaca a importância de associar a atividade cultural à discussão sobre os cuidados com a saúde feminina.
Serviço
- Evento: Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa
- Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: 11h
- Local: Estúdio Malawa
- Endereço: Rua Itália, nº 44, Jardim Europa, Campo Limpo Paulista/SP
- Entrada: Gratuita
- Realização: Coletivo Mistura de Mulheres
- Parceria: Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e parceiros culturais
Mais informações e divulgação:
https://www.instagram.com/p/DeXarFrApvk/
Instagram: @coletivo_mistura_de_mulheres | @tempestadecapoeira2026