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CULTURA E SAÚDE

Encontro de capoeira reúne mulheres em Campo Limpo Paulista

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A proposta é reunir mulheres de diferentes idades e experiências para compartilhar vivências e ampliar o acesso à capoeira
A proposta é reunir mulheres de diferentes idades e experiências para compartilhar vivências e ampliar o acesso à capoeira

Campo Limpo Paulista recebe no próximo sábado (24) o Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa, iniciativa que busca incentivar a participação das mulheres na capoeira e promover a conscientização sobre a saúde feminina. O evento começa às 11h, no Estúdio Malawa, no Jardim Europa, com entrada gratuita e aberto à comunidade.

A atividade é promovida pelo Coletivo Mistura de Mulheres, em parceria com o Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e outros parceiros culturais. A proposta é reunir mulheres de diferentes idades e experiências para compartilhar vivências e ampliar o acesso à capoeira, manifestação cultural brasileira que combina música, movimento e tradição.

O encontro também pretende aproximar mulheres que nunca praticaram capoeira, oferecendo a oportunidade de conhecer a atividade e participar de um espaço de convivência e aprendizado. A iniciativa busca valorizar a presença feminina na cultura popular e fortalecer os vínculos entre participantes da região.

A programação integra as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a saúde da mulher, especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A organização destaca a importância de associar a atividade cultural à discussão sobre os cuidados com a saúde feminina.

Serviço

  • Evento: Encontro Feminino de Capoeira – Outubro Rosa
  • Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: 11h
  • Local: Estúdio Malawa
  • Endereço: Rua Itália, nº 44, Jardim Europa, Campo Limpo Paulista/SP
  • Entrada: Gratuita
  • Realização: Coletivo Mistura de Mulheres
  • Parceria: Ponto de Cultura Semeando o Amanhã e parceiros culturais

Mais informações e divulgação:

https://www.instagram.com/p/DeXarFrApvk/ 

Instagram: @coletivo_mistura_de_mulheres | @tempestadecapoeira2026

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