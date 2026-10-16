A Polícia Civil de Jundiaí investiga suspeitas de estelionato envolvendo grupos de investimentos. Nesta semana, um morador da cidade registrou um boletim de ocorrência após relatar ter perdido R$ 190 mil em aplicações feitas em dois grupos que prometiam rendimentos financeiros.
Segundo o relato da vítima à polícia, o primeiro grupo, chamado “Troca de ..." teria causado um prejuízo de R$ 20 mil. Depois, ele entrou em outro grupo, denominado “YC... Análise...”, no qual investiu mais R$ 170 mil
A vítima contou que, no início, os grupos pagavam os rendimentos prometidos, especialmente sobre os aportes de menor valor. No entanto, depois que aumentou os investimentos, os créditos foram bloqueados.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, os responsáveis passaram a exigir novos pagamentos para permitir o resgate do dinheiro aplicado. Diante das cobranças e da impossibilidade de recuperar os valores, o investidor suspeitou ter sido vítima de um golpe e procurou a Polícia Civil.
O caso foi registrado como estelionato e será investigado.
O Jornal de Jundiaí tentou contato com os supostos grupos, mas sem sucesso.