A Polícia Civil de Jundiaí investiga suspeitas de estelionato envolvendo grupos de investimentos. Nesta semana, um morador da cidade registrou um boletim de ocorrência após relatar ter perdido R$ 190 mil em aplicações feitas em dois grupos que prometiam rendimentos financeiros.

Segundo o relato da vítima à polícia, o primeiro grupo, chamado “Troca de ..." teria causado um prejuízo de R$ 20 mil. Depois, ele entrou em outro grupo, denominado “YC... Análise...”, no qual investiu mais R$ 170 mil

A vítima contou que, no início, os grupos pagavam os rendimentos prometidos, especialmente sobre os aportes de menor valor. No entanto, depois que aumentou os investimentos, os créditos foram bloqueados.