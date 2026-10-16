Atendimento gratuito, sem propagandas durante a espera e solução em até cinco etapas. Essas são algumas das novas regras que prometem tornar o atendimento ao consumidor mais simples, rápido e eficiente, seja por telefone, chat, WhatsApp ou aplicativo.

O Procon Jundiaí está orientando a população sobre as mudanças previstas no Decreto Federal nº 13.135/2026, publicado nesta semana, que entra em vigor no dia 2 de novembro.

Entre as principais novidades, estão a proibição de cobranças durante o contato, a garantia de que o atendimento possa ser iniciado sem a exigência prévia de dados pessoais e o fim das propagandas enquanto o consumidor aguarda uma resposta. A nova regulamentação também estabelece que a resolução do problema deverá ocorrer em, no máximo, cinco etapas.