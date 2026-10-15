Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (14) aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República. Segundo o levantamento, o senador tem 51% das intenções de votos válidos, contra 49% do atual presidente. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, realizada há uma semana, Flávio Bolsonaro aparecia com 52% dos votos válidos, enquanto Lula registrava 48%. Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, o senador tem 47%, ante 45% do petista. Os votos brancos e nulos somam 6%, enquanto 2% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.

O levantamento também mostra vantagem de Flávio Bolsonaro na região Sudeste, onde concentra 51% das intenções de votos totais, contra 41% de Lula. A região representa 42% da amostra da pesquisa e é considerada estratégica para as campanhas dos dois candidatos.