Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (14) aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República. Segundo o levantamento, o senador tem 51% das intenções de votos válidos, contra 49% do atual presidente. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na pesquisa anterior, realizada há uma semana, Flávio Bolsonaro aparecia com 52% dos votos válidos, enquanto Lula registrava 48%. Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, o senador tem 47%, ante 45% do petista. Os votos brancos e nulos somam 6%, enquanto 2% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.
O levantamento também mostra vantagem de Flávio Bolsonaro na região Sudeste, onde concentra 51% das intenções de votos totais, contra 41% de Lula. A região representa 42% da amostra da pesquisa e é considerada estratégica para as campanhas dos dois candidatos.
A pesquisa foi realizada entre terça-feira (13) e quarta-feira (14), com 2.520 eleitores de 153 municípios. O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026.
O resultado ocorre a dez dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, a abstenção chegou a 33,4 milhões de eleitores, e Lula terminou atrás de Flávio Bolsonaro por uma diferença de 2,2 milhões de votos.