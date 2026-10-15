O pacote de medidas anunciado pelo governo federal nas últimas semanas tem impacto estimado em R$ 74,6 bilhões até o fim de 2027, mas parte das iniciativas ainda não tem fontes de compensação financeira claramente definidas. O levantamento divulgado pelo UOL nesta quinta-feira (15) aponta que cinco das dez medidas analisadas não apresentam recursos ou contrapartidas especificados, somando R$ 23,7 bilhões, o equivalente a 31,8% do valor total estimado.

Entre as iniciativas com compensações ainda indefinidas estão o Desenrola 3, a medida provisória relacionada às bets e três propostas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). As medidas incluem mudanças no limite de faturamento, renegociação ou perdão de dívidas e benefícios financeiros para pequenos empreendedores.

A necessidade de compensação está relacionada às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece mecanismos de controle das contas públicas. Segundo especialistas, novas despesas e renúncias de receitas precisam observar as exigências legais de financiamento e equilíbrio orçamentário.