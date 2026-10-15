A Prefeitura de Várzea Paulista abriu, nesta quarta-feira (14), as inscrições para cinco editais do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). As oportunidades são voltadas a artistas, produtores, artesãos, agentes culturais e iniciativas que desenvolvem atividades no município. As inscrições são gratuitas e seguem até 28 de outubro de 2026.

Os editais contemplam diferentes áreas, incluindo culinária tradicional, artesanato, execução e produção cultural, reconhecimento de trajetórias culturais e iniciativas ligadas aos Pontos de Cultura. A proposta é incentivar a produção artística local, reconhecer profissionais do setor e apoiar projetos culturais realizados na cidade.

Entre as oportunidades está o edital de Culinária Tradicional e Artesanato, que prevê a seleção de propostas para celebração de Termo de Execução Cultural. Também está disponível o edital de Execução e Produção Cultural, destinado a projetos que serão desenvolvidos no município.