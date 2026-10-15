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ATÉ 28 DE OUTUBRO

Várzea Paulista abre inscrições para cinco editais culturais

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista

A Prefeitura de Várzea Paulista abriu, nesta quarta-feira (14), as inscrições para cinco editais do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). As oportunidades são voltadas a artistas, produtores, artesãos, agentes culturais e iniciativas que desenvolvem atividades no município. As inscrições são gratuitas e seguem até 28 de outubro de 2026.

Os editais contemplam diferentes áreas, incluindo culinária tradicional, artesanato, execução e produção cultural, reconhecimento de trajetórias culturais e iniciativas ligadas aos Pontos de Cultura. A proposta é incentivar a produção artística local, reconhecer profissionais do setor e apoiar projetos culturais realizados na cidade.

Entre as oportunidades está o edital de Culinária Tradicional e Artesanato, que prevê a seleção de propostas para celebração de Termo de Execução Cultural. Também está disponível o edital de Execução e Produção Cultural, destinado a projetos que serão desenvolvidos no município.

A programação inclui ainda os editais de Premiação Trajetórias Culturais, voltado ao reconhecimento da atuação de agentes culturais, e de Premiação de Pontos de Cultura. O quinto edital é destinado a Projetos Continuados de Pontos de Cultura, com foco em iniciativas que mantêm atividades culturais de forma permanente.

Os interessados devem consultar as regras específicas de cada edital, que estabelecem os critérios de participação, os documentos exigidos e as condições para apresentação das propostas. Os documentos estão disponíveis na Imprensa Oficial nº 1162, na página 4, no portal da Prefeitura de Várzea Paulista.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulários eletrônicos específicos para cada modalidade. Os links estão disponíveis nos canais oficiais do município, junto às informações de cada edital.

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Unidade de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo pelo telefone (11) 4595-2649, pelo WhatsApp (11) 95602-4561 ou pelo e-mail cultura.turismo@varzeapaulista.sp.gov.br. O prazo para participar dos cinco editais termina em 28 de outubro de 2026.

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