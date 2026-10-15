Receber o diagnóstico de câncer de mama pode trazer medo, insegurança e mudanças na rotina. Em meio a consultas, exames e tratamentos, contar com alguém por perto para ouvir, acompanhar e conversar faz toda a diferença ao longo dessa jornada. É o caso de Adriana Fernandes Rodrigues, de 48 anos, que trabalha há 13 anos no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e descobriu o câncer de mama em 2025. Acostumada a realizar os exames de acompanhamento desde os 40 anos, ela recebeu o diagnóstico depois que sua médica identificou um pequeno nódulo durante a consulta.

“Em janeiro de 2025, a doutora Denise realizou um exame das mamas e identificou um pequeno nódulo diferente. Diante da alteração, decidiu investigar. Em seguida, foram iniciados diversos exames e, alguns meses depois, a biópsia confirmou o diagnóstico de um tumor maligno do tipo triplo negativo. O tratamento teve início em agosto, com quimioterapia. Inicialmente, estavam previstas quatro sessões com o medicamento conhecido como ‘vermelho’, seguidas de outras 12 sessões com o ‘branco’. No entanto, devido à queda da imunidade, foi necessário prolongar o tratamento, que foi concluído em fevereiro deste ano”, conta Adriana.

Em março, a paciente passou pela cirurgia para retirada do quadrante da mama e, em julho, iniciou as sessões de radioterapia, concluídas no início de agosto. Ao lembrar do momento em que recebeu o diagnóstico, ela conta que sentiu tristeza, mas decidiu concentrar suas forças no tratamento. “Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito triste, mas pensei: se eu me abalar, não vai adiantar. Eu sabia que tinha cura”, relata.