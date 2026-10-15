A Oktober Polo Jundiaí chega ao segundo e último fim de semana com uma programação que combina música ao vivo, gastronomia e uma grande variedade de cervejas artesanais. Neste sábado (17) e domingo (18), o Espaço Expressa volta a receber o público para os dois últimos dias da quarta edição do evento, que tem entrada gratuita e atrações para toda a família.
Depois de um primeiro fim de semana de sucesso, com grande movimentação tanto no pavilhão interno quanto na área externa, a expectativa é manter o ritmo nos últimos dias da festa. O público poderá circular entre os dois palcos, experimentar diferentes estilos de chope, aproveitar a praça de alimentação e acompanhar apresentações que passam pelo rock, blues, reggae, brasilidades, flashback e música típica de Oktoberfest.
A estrutura reúne 14 cervejarias, mais de 80 torneiras de chope, mais de 50 estilos de cerveja e mais de 20 expositores de gastronomia. O pavilhão interno é climatizado, enquanto a área externa oferece outro ambiente para aproveitar a programação e encontrar amigos.
Sábado tem rock, blues, reggae e música alemã
A programação musical de sábado começa às 13h, no palco interno, com a School of Rock. Ao longo da tarde e da noite, as atrações se alternam entre os espaços interno e externo, criando diferentes ambientes musicais para o público.
No palco interno, a School of Rock abre a programação, das 13h às 14h30. Depois, das 15h30 às 17h, é a vez de Amazai, com seu repertório de reggae. O Bando do Fritz assume o palco das 18h às 19h30, levando a atmosfera típica da Oktoberfest. Para encerrar a noite, a Rock’n Road se apresenta das 20h30 às 22h, com rock.
No palco externo, o Clube do Blues de Jundiaí se apresenta em três horários: das 14h30 às 15h30, das 17h às 18h e das 19h30 às 20h30. A programação cria uma sequência de apresentações de blues ao longo da tarde e da noite.
Nos intervalos entre as bandas, o público também conta com a presença dos DJs 70 Polegadas e André Fuzz no palco interno.
Programação de sábado (17)
Palco interno
- 13h às 14h30 — School of Rock
- 15h30 às 17h — Amazai
- 18h às 19h30 — Bando do Fritz
- 20h30 às 22h — Rock’n Road
Palco externo
- 14h30 às 15h30 — Clube do Blues de Jundiaí
- 17h às 18h — Clube do Blues de Jundiaí
- 19h30 às 20h30 — Clube do Blues de Jundiaí
Domingo mistura rock, brasilidades e flashback
No domingo (18), a programação começa mais cedo, às 11h30, com a School of Rock no palco interno. A partir daí, os dois palcos recebem atrações que percorrem diferentes estilos, incluindo brasilidades, flashback e música típica alemã.
A Mayara Manga ocupa o palco externo em três apresentações, com repertório de brasilidades. No palco interno, a Reprise Inédita leva o público ao universo do flashback, das 14h às 15h30, seguida pela Studio 54, das 16h30 às 18h.
O encerramento fica por conta do Bando do Fritz, que se apresenta das 19h às 21h no palco interno, reforçando o clima de Oktoberfest para o último dia do evento.
Programação de domingo (18)
Palco interno
- 11h30 às 13h — School of Rock
- 14h às 15h30 — Reprise Inédita
- 16h30 às 18h — Studio 54
- 19h às 21h — Bando do Fritz
Palco externo
- 13h às 14h — Mayara Manga
- 15h30 às 16h30 — Mayara Manga
- 18h às 19h — Mayara Manga
Gastronomia alemã e mais de 80 torneiras de chope
A experiência da Oktober Polo vai além da música. A festa reúne mais de 20 expositores de gastronomia, com opções salgadas e doces, em espaços de alimentação distribuídos entre as áreas interna e externa.
Entre os destaques estão pratos tradicionais da culinária alemã, como joelho de porco acompanhado de salada de batata e chucrute, além de salsichão no palito com mostarda. O cardápio também inclui torresmo com limão e duas versões de hot dog: uma tradicional, com pão, salsicha, ketchup e mostarda, e outra com cebola crispy, relish de pepino e currywurst.
Na parte cervejeira, são 14 cervejarias e mais de 80 torneiras, com mais de 50 estilos para diferentes paladares. A seleção inclui cervejas como Helles, Märzen, IPAs, sours e cervejas de trigo, além de opções sem álcool e sem glúten.
A proposta é reunir gastronomia, cerveja artesanal e entretenimento em um ambiente que permite aproveitar a festa ao longo de todo o dia.