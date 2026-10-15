A Oktober Polo Jundiaí chega ao segundo e último fim de semana com uma programação que combina música ao vivo, gastronomia e uma grande variedade de cervejas artesanais. Neste sábado (17) e domingo (18), o Espaço Expressa volta a receber o público para os dois últimos dias da quarta edição do evento, que tem entrada gratuita e atrações para toda a família.

Depois de um primeiro fim de semana de sucesso, com grande movimentação tanto no pavilhão interno quanto na área externa, a expectativa é manter o ritmo nos últimos dias da festa. O público poderá circular entre os dois palcos, experimentar diferentes estilos de chope, aproveitar a praça de alimentação e acompanhar apresentações que passam pelo rock, blues, reggae, brasilidades, flashback e música típica de Oktoberfest.

A estrutura reúne 14 cervejarias, mais de 80 torneiras de chope, mais de 50 estilos de cerveja e mais de 20 expositores de gastronomia. O pavilhão interno é climatizado, enquanto a área externa oferece outro ambiente para aproveitar a programação e encontrar amigos.