O Grupo Globo demitiu, nesta quinta-feira (15), Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, após ter acesso a mensagens privadas trocadas entre o executivo e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Segundo comunicado da empresa, o conteúdo das conversas revelou uma relação considerada inadequada com um anunciante. Kachar estava havia 29 anos no conglomerado de comunicação.

As mensagens foram apreendidas pela Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master e abrangem o período de outubro de 2023 a julho de 2025. Os diálogos revelaram encontros reservados, contatos pessoais e relações comerciais entre os dois.

Em nota, a Globo afirmou que a decisão foi tomada após a análise do material e reafirmou o compromisso com a independência editorial de seus veículos, especialmente na cobertura das investigações sobre o banco. A empresa também reconheceu a contribuição de Kachar ao longo de sua trajetória profissional e informou que o substituto dele na Editora Globo e no Sistema Globo de Rádio será anunciado posteriormente.