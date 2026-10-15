O Grupo Globo demitiu, nesta quinta-feira (15), Frederic Kachar, diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, após ter acesso a mensagens privadas trocadas entre o executivo e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Segundo comunicado da empresa, o conteúdo das conversas revelou uma relação considerada inadequada com um anunciante. Kachar estava havia 29 anos no conglomerado de comunicação.
As mensagens foram apreendidas pela Polícia Federal no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master e abrangem o período de outubro de 2023 a julho de 2025. Os diálogos revelaram encontros reservados, contatos pessoais e relações comerciais entre os dois.
Em nota, a Globo afirmou que a decisão foi tomada após a análise do material e reafirmou o compromisso com a independência editorial de seus veículos, especialmente na cobertura das investigações sobre o banco. A empresa também reconheceu a contribuição de Kachar ao longo de sua trajetória profissional e informou que o substituto dele na Editora Globo e no Sistema Globo de Rádio será anunciado posteriormente.
Entre as conversas divulgadas, há registros de um convite feito por Vorcaro para um encontro privado em maio de 2024. Na ocasião, o banqueiro mencionou que havia reservado um espaço para receber convidados e utilizou as expressões “sem celular” e “sem risco”. Kachar aceitou o convite e, posteriormente, enviou uma mensagem de agradecimento.
Os registros, porém, não esclarecem o que ocorreu durante a reunião nem o significado exato das expressões utilizadas. Outros diálogos indicam que Vorcaro também convidava o executivo para encontros privados realizados regularmente em São Paulo. As mensagens não permitem concluir que Kachar tivesse conhecimento de eventuais atividades ilícitas relacionadas a esses eventos.
A relação entre os dois também envolvia interesses comerciais. Em maio de 2024, o Banco Master foi o principal patrocinador do Summit Valor Econômico Brazil-USA, realizado no Hotel Plaza, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento, promovido pelo Grupo Globo, reuniu representantes do setor empresarial para discutir temas econômicos, e Vorcaro participou da abertura, apresentando produtos da instituição financeira.
As revelações sobre os contatos ocorreram em meio à divulgação de reportagens sobre a atuação de Vorcaro e suas relações com integrantes dos meios político, empresarial e institucional. O ex-banqueiro também negou informações publicadas pelo UOL sobre um suposto envolvimento na administração de uma rede de prostituição com mulheres estrangeiras. As alegações devem ser tratadas conforme as informações disponíveis e as manifestações dos envolvidos.
Documentos relacionados às investigações sobre o Banco Master também trouxeram informações sobre despesas com viagens e encontros envolvendo autoridades e outros participantes. Esses elementos integram o contexto mais amplo das apurações sobre as relações mantidas pelo banqueiro.
Ao justificar o desligamento de Kachar, o Grupo Globo destacou que considerou inadequada a relação identificada nas conversas com um anunciante. A empresa, entretanto, não atribuiu publicamente ao ex-diretor a prática de crimes. A saída do executivo ocorre em meio à repercussão das mensagens e aos questionamentos sobre a proximidade entre representantes de grandes empresas de comunicação e agentes do mercado financeiro.