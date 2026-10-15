15 de outubro de 2026
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32 ANOS DE CADEIA

Bandido tenta se passar pelo irmão para não ser preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
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As penas informadas somam mais de 32 anos de reclusão, em regime fechado
As penas informadas somam mais de 32 anos de reclusão, em regime fechado

Um homem condenado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar após tentar se identificar com os dados do próprio irmão, no bairro Esmeralda, em Louveira. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na rua Dalvo Luiz Martins Cruz, em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Segundo a ocorrência, os cabos da PM Correia e Gamero avistaram o homem parado em uma esquina, em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou intenção de deixar o local, mas foi abordado.

Questionado sobre seu envolvimento com o tráfico, ele negou e forneceu dados pessoais que, inicialmente, não apresentaram restrições nos sistemas consultados. No entanto, os policiais desconfiaram das informações após observarem uma tatuagem com o número “1997” na mão esquerda do abordado, cuja data de nascimento informada era de 2000.

Durante a abordagem, outro ciclista parou ao lado e perguntou se deveria avisar os familiares do homem, dizendo ser amigo dele. Ao ser questionado sobre o nome do abordado, o ciclista recebeu um sinal para não responder.

Os policiais também encontraram, em uma pesquisa nas redes sociais, uma fotografia de uma pessoa com o nome informado, mas sem as tatuagens que o homem dizia ter desde a adolescência. Diante das inconsistências, uma segunda equipe foi até o endereço fornecido por ele para tentar confirmar sua identidade com a ajuda da mãe. No local, porém, não havia uma residência compatível com a descrição.

Ao ser informado sobre a divergência, o homem admitiu que havia fornecido os dados do irmão. Em seguida, apresentou seu verdadeiro nome e outro número de CPF.

Após consulta aos sistemas policiais e ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes constataram que ele era procurado e possuía três mandados de prisão relacionados a condenações por tráfico de drogas. As penas informadas somam mais de 32 anos de reclusão, em regime fechado.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde o delegado determinou o registro da captura de procurado. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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