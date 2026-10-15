Um homem condenado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar após tentar se identificar com os dados do próprio irmão, no bairro Esmeralda, em Louveira. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na rua Dalvo Luiz Martins Cruz, em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Segundo a ocorrência, os cabos da PM Correia e Gamero avistaram o homem parado em uma esquina, em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou intenção de deixar o local, mas foi abordado.

Questionado sobre seu envolvimento com o tráfico, ele negou e forneceu dados pessoais que, inicialmente, não apresentaram restrições nos sistemas consultados. No entanto, os policiais desconfiaram das informações após observarem uma tatuagem com o número “1997” na mão esquerda do abordado, cuja data de nascimento informada era de 2000.