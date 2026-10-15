Um homem condenado por tráfico de drogas e procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar após tentar se identificar com os dados do próprio irmão, no bairro Esmeralda, em Louveira. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na rua Dalvo Luiz Martins Cruz, em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas.
Segundo a ocorrência, os cabos da PM Correia e Gamero avistaram o homem parado em uma esquina, em uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou intenção de deixar o local, mas foi abordado.
Questionado sobre seu envolvimento com o tráfico, ele negou e forneceu dados pessoais que, inicialmente, não apresentaram restrições nos sistemas consultados. No entanto, os policiais desconfiaram das informações após observarem uma tatuagem com o número “1997” na mão esquerda do abordado, cuja data de nascimento informada era de 2000.
Durante a abordagem, outro ciclista parou ao lado e perguntou se deveria avisar os familiares do homem, dizendo ser amigo dele. Ao ser questionado sobre o nome do abordado, o ciclista recebeu um sinal para não responder.
Os policiais também encontraram, em uma pesquisa nas redes sociais, uma fotografia de uma pessoa com o nome informado, mas sem as tatuagens que o homem dizia ter desde a adolescência. Diante das inconsistências, uma segunda equipe foi até o endereço fornecido por ele para tentar confirmar sua identidade com a ajuda da mãe. No local, porém, não havia uma residência compatível com a descrição.
Ao ser informado sobre a divergência, o homem admitiu que havia fornecido os dados do irmão. Em seguida, apresentou seu verdadeiro nome e outro número de CPF.
Após consulta aos sistemas policiais e ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes constataram que ele era procurado e possuía três mandados de prisão relacionados a condenações por tráfico de drogas. As penas informadas somam mais de 32 anos de reclusão, em regime fechado.
A ocorrência foi apresentada na delegacia, onde o delegado determinou o registro da captura de procurado. O homem permaneceu à disposição da Justiça.