De 16 a 18 de outubro, Jundiaí recebe a 9ª edição do Festival Rota das Orquídeas, na Associação Amigos do Bairro Engordadouro (AABE). O evento reunirá mais de 5 mil orquídeas em exposição e à venda, com exemplares raros, micro-orquídeas e espécies brasileiras e estrangeiras.
Entre os destaques estão a “Sobralia Macrantha”, orquídea terrestre exótica, e a “Enantheya Gold Sunburst” (foto abaixo), importada dos Estados Unidos e reproduzida no Brasil, conhecida por seu perfume intenso. O festival também contará com mudas de orquídeas a partir de R$ 10, além de plantas ornamentais, materiais para cultivo e frutas exóticas, como toranja, tâmaras de Israel e kiwi dourado.
A programação inclui ainda feira de artesanato e área de alimentação, oferecendo opções de passeio para toda a família e oportunidades para colecionadores, apreciadores de plantas e iniciantes na jardinagem.
A entrada é gratuita, assim como o estacionamento no local. Na sexta-feira (16) e no sábado (17), o festival funciona das 9h às 18h. No domingo (18), o horário será das 9h às 16h.
Serviço
9º Festival Rota das Orquídeas – Jundiaí
Data: 16 a 18 de outubro
Horários: sexta e sábado, das 9h às 18h; domingo, das 9h às 16h
Local: AABE – Associação Amigos do Bairro Engordadouro
Endereço: avenida da Uva, 250, Engordadouro – ao lado da rodovia Anhanguera, km 65
Entrada e estacionamento: gratuitos