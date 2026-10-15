A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) realiza nesta sexta-feira (16) um Mutirão de Laudos em Itupeva, no interior paulista. A iniciativa oferece a emissão gratuita do Laudo Caracterizador da Deficiência para o Mercado de Trabalho, documento que contribui para o acesso de pessoas com deficiência a oportunidades profissionais e para a garantia de seus direitos no ambiente de trabalho.
A ação é promovida pelo Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), por meio do programa Meu Emprego Inclusivo, com apoio do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), responsável pela emissão dos documentos. Para o atendimento, é necessário apresentar RG, laudos e relatórios médicos. Pessoas com deficiência auditiva também devem levar o exame de audiometria.
O Laudo Caracterizador da Deficiência para o Mercado de Trabalho é elaborado a partir da avaliação de aspectos clínicos e funcionais, com base no Índice Brasileiro de Funcionalidade (IBF) e na Classificação Internacional de Doenças (CID). O documento considera deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais e psicossociais, além das necessidades de apoio de cada pessoa.
Para solicitar o laudo específico para o mercado de trabalho, é necessário estar cadastrado no PEI e manifestar interesse pelo telefone (19) 99898-9012.
Outras edições do Mutirão de Laudos estão previstas para este ano.
Serviço
Mutirão de Laudos – Itupeva
Data: sexta-feira, 16 de outubro
Horário: das 9h às 13h
Local: Fundo Social da Solidariedade
Endereço: rua Professora Deolinda Camargo, 100, Itupeva