A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) realiza nesta sexta-feira (16) um Mutirão de Laudos em Itupeva, no interior paulista. A iniciativa oferece a emissão gratuita do Laudo Caracterizador da Deficiência para o Mercado de Trabalho, documento que contribui para o acesso de pessoas com deficiência a oportunidades profissionais e para a garantia de seus direitos no ambiente de trabalho.

A ação é promovida pelo Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), por meio do programa Meu Emprego Inclusivo, com apoio do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), responsável pela emissão dos documentos. Para o atendimento, é necessário apresentar RG, laudos e relatórios médicos. Pessoas com deficiência auditiva também devem levar o exame de audiometria.

O Laudo Caracterizador da Deficiência para o Mercado de Trabalho é elaborado a partir da avaliação de aspectos clínicos e funcionais, com base no Índice Brasileiro de Funcionalidade (IBF) e na Classificação Internacional de Doenças (CID). O documento considera deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais e psicossociais, além das necessidades de apoio de cada pessoa.