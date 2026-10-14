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17 E 24 DE OUTUBRO

Encontro de Corais de Jundiaí terá oficinas gratuitas de formação

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Jundiaí
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O 37º Encontro de Corais de Jundiaí contará com duas oficinas gratuitas de formação musical entre os dias 17 e 24 de outubro. As atividades de Regência Coral e Voz e Movimento são voltadas a pessoas com idade mínima de 16 anos e têm vagas limitadas, com inscrição antecipada pela internet.

A oficina de Regência Coral será realizada na segunda-feira (19), das 19h às 21h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. A atividade será ministrada pelo regente Cadmo Fausto, que tem trajetória no Conservatório de Tatuí e atualmente está à frente do Madrigal Uniso.

Durante o encontro, os participantes terão contato com gestos e padrões de regência utilizados na condução musical, além de aspectos relacionados à interpretação e à expressão artística.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário on-line de Regência Coral.

Já a oficina Voz e Movimento acontece no dia 24 de outubro, sábado, das 13h às 15h, na Sala Josette Feres, também no Centro das Artes. A atividade será conduzida pelo regente Luís Guilherme Anselmi, doutorando em Música pela Unicamp e diretor artístico e regente do Grupo Mosaico desde 2019.

A proposta é explorar a integração entre voz e movimento corporal na prática coral, com exercícios de coordenação sonora e gestual, postura, interpretação e expressividade.

Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line de Voz e Movimento.

As oficinas buscam ampliar as oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento para coralistas e regentes, proporcionando contato com diferentes técnicas de condução musical e interpretação.

A programação completa do 37º Encontro de Corais de Jundiaí está disponível no site da Cultura.

Serviço

Oficina Regência Coral

  • Data: 19 de outubro de 2026

  • Horário: das 19h às 21h

  • Local: Sala Glória Rocha – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro

  • Inscrições: formulário on-line

    • Oficina Voz e Movimento

    • Data: 24 de outubro de 2026

    • Horário: das 13h às 15h

  • Local: Sala Josette Feres – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro

  • Inscrições: formulário on-line

    • Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 1.093, Centro, Jundiaí.

    A participação é gratuita, para pessoas a partir de 16 anos. As vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória.

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