O 37º Encontro de Corais de Jundiaí contará com duas oficinas gratuitas de formação musical entre os dias 17 e 24 de outubro. As atividades de Regência Coral e Voz e Movimento são voltadas a pessoas com idade mínima de 16 anos e têm vagas limitadas, com inscrição antecipada pela internet.

A oficina de Regência Coral será realizada na segunda-feira (19), das 19h às 21h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. A atividade será ministrada pelo regente Cadmo Fausto, que tem trajetória no Conservatório de Tatuí e atualmente está à frente do Madrigal Uniso.

Durante o encontro, os participantes terão contato com gestos e padrões de regência utilizados na condução musical, além de aspectos relacionados à interpretação e à expressão artística.