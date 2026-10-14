O 37º Encontro de Corais de Jundiaí contará com duas oficinas gratuitas de formação musical entre os dias 17 e 24 de outubro. As atividades de Regência Coral e Voz e Movimento são voltadas a pessoas com idade mínima de 16 anos e têm vagas limitadas, com inscrição antecipada pela internet.
A oficina de Regência Coral será realizada na segunda-feira (19), das 19h às 21h, na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. A atividade será ministrada pelo regente Cadmo Fausto, que tem trajetória no Conservatório de Tatuí e atualmente está à frente do Madrigal Uniso.
Durante o encontro, os participantes terão contato com gestos e padrões de regência utilizados na condução musical, além de aspectos relacionados à interpretação e à expressão artística.
As inscrições podem ser feitas pelo formulário on-line de Regência Coral.
Já a oficina Voz e Movimento acontece no dia 24 de outubro, sábado, das 13h às 15h, na Sala Josette Feres, também no Centro das Artes. A atividade será conduzida pelo regente Luís Guilherme Anselmi, doutorando em Música pela Unicamp e diretor artístico e regente do Grupo Mosaico desde 2019.
A proposta é explorar a integração entre voz e movimento corporal na prática coral, com exercícios de coordenação sonora e gestual, postura, interpretação e expressividade.
Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line de Voz e Movimento.
As oficinas buscam ampliar as oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento para coralistas e regentes, proporcionando contato com diferentes técnicas de condução musical e interpretação.
A programação completa do 37º Encontro de Corais de Jundiaí está disponível no site da Cultura.
Serviço
Oficina Regência Coral
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Data: 19 de outubro de 2026
Horário: das 19h às 21h
Local: Sala Glória Rocha – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Inscrições: formulário on-line
Oficina Voz e Movimento
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Data: 24 de outubro de 2026
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Horário: das 13h às 15h
Local: Sala Josette Feres – Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Inscrições: formulário on-line
Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 1.093, Centro, Jundiaí.
A participação é gratuita, para pessoas a partir de 16 anos. As vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória.