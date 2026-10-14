Mais de 110 professores da rede municipal de ensino de Várzea Paulista participaram, nesta quarta-feira (14), do encerramento da Formação de Leitura e Escrita na Educação Infantil. Iniciada em novembro de 2025, a iniciativa buscou aprimorar as práticas pedagógicas e ampliar as estratégias utilizadas em sala de aula para estimular o desenvolvimento da linguagem, da leitura e da escrita das crianças.

A formação contemplou profissionais de todas as unidades escolares do município, com encontros teóricos e práticos sobre técnicas e recursos pedagógicos. Ao longo do processo, os professores aplicaram os conhecimentos adquiridos em sala de aula e acompanharam os resultados das atividades desenvolvidas com os alunos.

Durante o encerramento, as equipes escolares compartilharam experiências e apresentaram os resultados das práticas realizadas, promovendo a troca de conhecimentos entre os profissionais.