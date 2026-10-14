Mais de 110 professores da rede municipal de ensino de Várzea Paulista participaram, nesta quarta-feira (14), do encerramento da Formação de Leitura e Escrita na Educação Infantil. Iniciada em novembro de 2025, a iniciativa buscou aprimorar as práticas pedagógicas e ampliar as estratégias utilizadas em sala de aula para estimular o desenvolvimento da linguagem, da leitura e da escrita das crianças.
A formação contemplou profissionais de todas as unidades escolares do município, com encontros teóricos e práticos sobre técnicas e recursos pedagógicos. Ao longo do processo, os professores aplicaram os conhecimentos adquiridos em sala de aula e acompanharam os resultados das atividades desenvolvidas com os alunos.
Durante o encerramento, as equipes escolares compartilharam experiências e apresentaram os resultados das práticas realizadas, promovendo a troca de conhecimentos entre os profissionais.
Segundo a gestora da Unidade Gestora de Educação, Magali de Souza, a formação contribui para tornar o aprendizado mais significativo durante a infância, respeitando as características dessa fase e incentivando a criatividade das crianças.
O projeto também disponibilizou materiais de apoio, como livros didáticos para os professores e brinquedos não estruturados, utilizados para ampliar as possibilidades de exploração e aprendizagem.
De acordo com a coordenadora da formação, Fernanda Leme, a adesão dos profissionais aumentou ao longo do processo, especialmente com a percepção dos resultados das estratégias aplicadas em sala de aula.
Ao final da formação, os participantes receberam certificados de conclusão e kits de brindes. As atividades foram conduzidas por Gabriela Canola, Fernanda Leme, Regiane Joventino e Janaina Pueda de Cássia Ruella.
Continuidade da formação
A iniciativa integra o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), ação do Governo Federal desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com estados, municípios, Distrito Federal e universidades federais, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).
Em Várzea Paulista, o projeto teve início em 2024 e continuou em 2026, ampliando a participação dos profissionais da rede municipal. O objetivo é fortalecer a formação continuada dos educadores e qualificar as práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita na Educação Infantil.
Com o encerramento desta etapa, a Unidade Gestora de Educação já iniciou os preparativos para a formação continuada de outros professores da rede municipal em 2027.