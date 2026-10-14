14 de outubro de 2026
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UM SUSPEITO PRESO

Motoboys ajudam a PM a recuperar motocicleta furtada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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ILUSTRAÇÃO
O suspeito do furto foi preso pelos PMs
O suspeito do furto foi preso pelos PMs

Um homem foi preso em flagrante após ser encontrado conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 Start, furtada recentemente no bairro Vale das Pedras, em Itupeva. A abordagem ocorreu na avenida Emílio Chechinato, após policiais receberem informações de motoboys sobre a localização do veículo.

Segundo o registro da ocorrência, os entregadores de uma pizzaria informaram à equipe policial que haviam recebido mensagens pelo WhatsApp indicando que uma moto furtada estava circulando pela avenida, conduzida por um homem sem capacete - o proprietário relatou que o veículo havia sido furtado quando o deixou do lado de fora do imóvel enquanto lavava a garagem.

Os policiais iniciaram as buscas e localizaram a motocicleta nas proximidades de um semáforo.

O suspeito foi detido e encaminhado, junto com o proprietário e a motocicleta, à delegacia, onde o delegado determinou o registro da ocorrência como furto consumado. O homem permaneceu preso, e a motocicleta foi devolvida ao dono.

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