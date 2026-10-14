Um homem foi preso em flagrante após ser encontrado conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 Start, furtada recentemente no bairro Vale das Pedras, em Itupeva. A abordagem ocorreu na avenida Emílio Chechinato, após policiais receberem informações de motoboys sobre a localização do veículo.

Segundo o registro da ocorrência, os entregadores de uma pizzaria informaram à equipe policial que haviam recebido mensagens pelo WhatsApp indicando que uma moto furtada estava circulando pela avenida, conduzida por um homem sem capacete - o proprietário relatou que o veículo havia sido furtado quando o deixou do lado de fora do imóvel enquanto lavava a garagem.

Os policiais iniciaram as buscas e localizaram a motocicleta nas proximidades de um semáforo.