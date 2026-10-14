A FACAMP, em Campinas (SP), está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, para os cursos de graduação em: Administração, Direito, Design Digital, Ciências Econômicas, Propaganda e Marketing, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Psicologia, Relações Internacionais, Engenharia de Produção e Engenharia de Computação.
O vestibular acontece em um momento de ampliação das experiências acadêmicas da instituição, que passa a incorporar novas iniciativas voltadas ao empreendedorismo, à inovação e à aproximação dos estudantes com profissionais do mercado.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever até 27 de outubro, exclusivamente pelo site www.facamp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 com pagamento por boleto bancário ou Pix.
Podem participar candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que concluirão essa etapa até o final de 2026. Estudantes que ainda não estiverem no último ano também podem se inscrever como treineiros.
No momento da inscrição, o candidato deverá escolher entre as modalidades presencial e online e poderá indicar até dois cursos, em ordem de preferência. Após a conclusão do cadastro, receberá por e-mail as orientações para acompanhar o processo seletivo pela central exclusiva do candidato.
Provas
A prova será realizada no dia 31 de outubro, das 9h às 11h30 (horário de Brasília), com duração de duas horas e meia. Os candidatos poderão optar pela realização presencial, no campus da FACAMP, na Av. Alan Turing, 805, em Campinas (SP), ou online, por meio de uma plataforma específica.
A avaliação será composta por duas partes: uma redação dissertativa, responsável por 60% da nota final, e questões de lógica elementar e conhecimentos gerais, com peso de 40%. A classificação será definida pela média ponderada das duas avaliações.
Para os candidatos que optarem pela modalidade online, a FACAMP disponibilizará um simulado entre os dias 28 e 30 de outubro, para familiarização com a plataforma e preparação dos equipamentos antes do exame.
Resultado
A lista de aprovados será divulgada em 6 de novembro, no site oficial da FACAMP. Os candidatos convocados deverão realizar a matrícula entre os dias 10 e 12 de novembro, de forma presencial ou online, mediante apresentação da documentação exigida no edital. O início das aulas está previsto para 15 de fevereiro de 2027.
Nova fase da FACAMP amplia conexão com o mercado
O Vestibular 2027 marca uma nova etapa na trajetória da FACAMP, que combina seu modelo de ensino em período integral, turmas reduzidas e proximidade entre professores e alunos com novas experiências ligadas ao mercado de trabalho, à tecnologia e ao empreendedorismo.
Entre as novidades está o retorno da empresária e investidora Carol Paiffer, ex-aluna da instituição e integrante do programa Shark Tank Brasil. A executiva passa a participar diretamente da formação dos estudantes, com aulas, atividades práticas e análises de casos reais, além de promover o contato com outros empresários e profissionais do mercado.
A iniciativa também conecta a FACAMP à Dinastia Aceleradora, ecossistema liderado por Carol que reúne mais de 100 negócios em diferentes estágios de desenvolvimento. A proposta é ampliar as oportunidades de aprendizado em áreas como negociação, estratégia, empreendedorismo e tomada de decisão, com atividades disponíveis para estudantes de diferentes cursos.
“A FACAMP construiu sua trajetória com base na excelência acadêmica e na formação integral dos estudantes. Agora, ampliamos essa proposta com experiências que aproximam ainda mais a sala de aula dos desafios do mercado. Queremos que nossos alunos desenvolvam não apenas conhecimento técnico, mas também pensamento crítico, autonomia e capacidade de transformar o que aprendem em soluções”, afirma Liana Aureliano, reitora e uma das fundadoras da FACAMP.
Datas do Vestibular FACAMP 2027
- Inscrições: 20/08 a 27/10/2026 – taxa de R$ 200,00;
- Prova presencial ou online: 31/10/2026, das 9h às 11h30 (horário de Brasília);
- Simulado para a prova online: 28, 29 e 30/10/2026;
- Divulgação dos aprovados: 06/11/2026;
- Matrículas: 10 a 12/11/2026;
- Início das aulas: 15/02/2027.
Sobre a FACAMP
Localizada em Campinas (SP), no coração do polo de tecnologia do interior paulista, a FACAMP é um Centro Universitário reconhecido pela excelência acadêmica, ensino em tempo integral e proximidade entre alunos e corpo docente. Fundada há 27 anos pelos professores João Manuel Cardoso de Mello, Liana Aureliano e Luiz Gonzaga Belluzzo, oriundos da Unicamp, oferece dez cursos de graduação, entre eles Administração, Economia, Direito, Engenharias, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, com índices de empregabilidade próximos de 98,9% e mais de 6 mil profissionais formados.