O vestibular acontece em um momento de ampliação das experiências acadêmicas da instituição, que passa a incorporar novas iniciativas voltadas ao empreendedorismo, à inovação e à aproximação dos estudantes com profissionais do mercado.

A FACAMP, em Campinas (SP), está com inscrições abertas para o Vestibular 2027, para os cursos de graduação em: Administração, Direito, Design Digital, Ciências Econômicas, Propaganda e Marketing, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Psicologia, Relações Internacionais, Engenharia de Produção e Engenharia de Computação.

Os interessados podem se inscrever até 27 de outubro, exclusivamente pelo site www.facamp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 com pagamento por boleto bancário ou Pix.

Podem participar candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que concluirão essa etapa até o final de 2026. Estudantes que ainda não estiverem no último ano também podem se inscrever como treineiros.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher entre as modalidades presencial e online e poderá indicar até dois cursos, em ordem de preferência. Após a conclusão do cadastro, receberá por e-mail as orientações para acompanhar o processo seletivo pela central exclusiva do candidato.