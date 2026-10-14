14 de outubro de 2026
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'EU SOU INCLUSÃO'

Jarinu terá evento voltado a famílias atípicas em dezembro

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Magnific / asier_relampagoestudio
Mais que diversão, o evento propõe um dia para celebrar as diferenças, promover o respeito e fazer das crianças protagonistas da inclusão
Mais que diversão, o evento propõe um dia para celebrar as diferenças, promover o respeito e fazer das crianças protagonistas da inclusão

No dia 5 de dezembro, das 11h às 17h, o Parque Municipal Orestes Lorencini, em Jarinu, receberá um evento voltado a famílias atípicas. Chamado "Eu sou Inclusão", o evento será repleto de atrações infantis e acontecerá em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

A organização é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jarinu (CMDPD) e acontece com a temática "Ser diferente faz parte. Incluir transforma". As atrações para crianças com deficiência são gratuitas:

  • Brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce
  • Super-heróis e princesas
  • Pintura facial e atividades recreativas
  • Oficinas sensoriais e de jogos
  • Música com violão
  • Pintura no gelo e com elementos da natureza
  • Oficina de massinha artesanal
  • Medalhas personalizadas de participação
  • Brindes e surpresas!

Mais que diversão, o evento propõe um dia para celebrar as diferenças, promover o respeito e fazer das crianças protagonistas da inclusão.

Serviço
Eu sou Inclusão
Parque Municipal Orestes Lorencini – avenida Ver. João Pedro Ferraz, s/nº - Bom Retiro, Jarinu
05/12/2026 (sábado) | 11h às 17h | Entrada gratuita
Atrações infantis
Entrada gratuita

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