No dia 5 de dezembro, das 11h às 17h, o Parque Municipal Orestes Lorencini, em Jarinu, receberá um evento voltado a famílias atípicas. Chamado "Eu sou Inclusão", o evento será repleto de atrações infantis e acontecerá em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.
A organização é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jarinu (CMDPD) e acontece com a temática "Ser diferente faz parte. Incluir transforma". As atrações para crianças com deficiência são gratuitas:
- Brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce
- Super-heróis e princesas
- Pintura facial e atividades recreativas
- Oficinas sensoriais e de jogos
- Música com violão
- Pintura no gelo e com elementos da natureza
- Oficina de massinha artesanal
- Medalhas personalizadas de participação
- Brindes e surpresas!
Mais que diversão, o evento propõe um dia para celebrar as diferenças, promover o respeito e fazer das crianças protagonistas da inclusão.
Serviço
Eu sou Inclusão
Parque Municipal Orestes Lorencini – avenida Ver. João Pedro Ferraz, s/nº - Bom Retiro, Jarinu
05/12/2026 (sábado) | 11h às 17h | Entrada gratuita
Atrações infantis
Entrada gratuita