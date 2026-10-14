14 de outubro de 2026
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PERTURBAÇÃO

Evento com MC's famosos gera reclamação em bairro de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um líder comunitário do bairro Terra Nova, em Jundiaí, registrou uma ocorrência de perturbação do sossego na madrugada desta quarta-feira (14), após um evento com artistas e MCs realizado em uma chácara da região. Segundo o relato, centenas de veículos estacionados nas ruas próximas, muitos em fila dupla, prejudicavam a circulação do trânsito O evento, que consistia em uma partida de futebol entre MCs e artistas, também foi transmitido ao vivo pela organização nas redes sociais.

Acionada pelo líder comunitário, a Polícia Militar foi até o local para verificar as reclamações sobre o trânsito e o som alto. De acordo com o registro da ocorrência, os policiais não constataram volume de som excessivo.

A equipe também relatou que havia mais de 300 veículos e cerca de 1,5 mil pessoas no evento. Não houve intervenção para reorganizar o trânsito, diante da possibilidade de ocorrência de tumultos em razão da quantidade de participantes.

O líder comunitário foi acompanhado pelos policiais até a delegacia para formalizar a reclamação. O delegado de plantão orientou que fosse registrado o boletim de ocorrência da Polícia Militar (BO/PM), para que a situação pudesse ser posteriormente encaminhada à Prefeitura de Jundiaí, responsável pela fiscalização pertinente.

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