Um líder comunitário do bairro Terra Nova, em Jundiaí, registrou uma ocorrência de perturbação do sossego na madrugada desta quarta-feira (14), após um evento com artistas e MCs realizado em uma chácara da região. Segundo o relato, centenas de veículos estacionados nas ruas próximas, muitos em fila dupla, prejudicavam a circulação do trânsito O evento, que consistia em uma partida de futebol entre MCs e artistas, também foi transmitido ao vivo pela organização nas redes sociais.

Acionada pelo líder comunitário, a Polícia Militar foi até o local para verificar as reclamações sobre o trânsito e o som alto. De acordo com o registro da ocorrência, os policiais não constataram volume de som excessivo.

A equipe também relatou que havia mais de 300 veículos e cerca de 1,5 mil pessoas no evento. Não houve intervenção para reorganizar o trânsito, diante da possibilidade de ocorrência de tumultos em razão da quantidade de participantes.