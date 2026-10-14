A Prefeitura de Jundiaí realizou a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) do São Camilo, criado para integrar ações de diferentes secretarias municipais e definir prioridades para a região. Coordenado pela Secretaria de Habitação Social, o grupo acompanhará projetos de infraestrutura, habitação, requalificação urbana e regularização fundiária. Entre as intervenções previstas estão melhorias na acessibilidade, segurança viária, espaços públicos e contenção de encostas. O trabalho integra o programa “Transforma, São Camilo”, que prevê R$ 65 milhões em recursos para a região. Na sexta-feira, a secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, será a entrevistada do Podcast JJ, totalmente dedicado ao GT do São Camilo.

Mais wind banners

Projeto de lei do vereador Romildo Antonio (PDT), aprovado ontem à noite, na sessão da Câmara, vai permitir que comerciantes usem wind banners para chamar a atenção dos clientes. Indesejável pela população, em tempos de eleição, por conta de tomarem conta do passeio público, terem base de concreto e facilitar acidentes com pedestres, parece que os vereadores não ouviram a população nos últimos meses. Até mesmo a revisão da lei de publicidade, de 2004, foi pedida. Pelo jeito, os vereadores apoiam emporcalhar a cidade, como vimos antes do primeiro turno das eleições.

Galeria Jandyra de Oliveira Souza

Os vereadores aprovaram ontem a denominação de Galeria Jandyra de Oliveira Souza o espaço dedicado às mulheres vereadoras. Jandyra foi a primeira mulher eleita na Câmara de Jundiaí, em 1947, pelo partido do PSP, o mesmo de Adhemar de Barros. A galeria das vereadoras será inaugurada em breve, no prédio anexo da Câmara. As vereadoras aproveitaram o espaço para mostrar como ainda hoje é difícil que as mulheres sejam eleitas e se mantenham na política.

Flávio Bolsonaro anuncia voto favorável ao fim da escala 6x1