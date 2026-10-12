As eleições de 2026 foram marcadas pela presença de candidatos jovens entre os mais votados para o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Parte desses políticos ganhou projeção por meio das redes sociais, em um cenário de polarização entre grupos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo levantamento publicado pela Folha de S.Paulo, nove dos dez deputados federais mais votados do país têm menos de 40 anos. Entre os nomes citados estão Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP), André Fernandes (PL-CE), Erika Hilton (PSOL-SP) e Ana Elisa (PT-MG).

A única exceção entre os dez mais votados é a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), de 41 anos, reeleita para um novo mandato por Santa Catarina.