As eleições de 2026 foram marcadas pela presença de candidatos jovens entre os mais votados para o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Parte desses políticos ganhou projeção por meio das redes sociais, em um cenário de polarização entre grupos ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Flávio Bolsonaro (PL).
Segundo levantamento publicado pela Folha de S.Paulo, nove dos dez deputados federais mais votados do país têm menos de 40 anos. Entre os nomes citados estão Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP), André Fernandes (PL-CE), Erika Hilton (PSOL-SP) e Ana Elisa (PT-MG).
A única exceção entre os dez mais votados é a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), de 41 anos, reeleita para um novo mandato por Santa Catarina.
Diferenças de idade no Congresso
Na outra ponta, quatro deputados federais de 77 anos estão entre os mais velhos eleitos para a próxima Legislatura: Magda Mofatto (PL-GO), Busato (União Brasil-RS), Edinho Araújo (PRD-SP) e Sergio Zambiasi (Podemos-RS). Ao todo, 30 deputados federais eleitos têm mais de 70 anos.
No Senado, os mais jovens eleitos em 2026 foram Filipe Barros (PL-PR) e Marina JHC (PSDB-AL), ambos com 35 anos. Marina é ex-primeira-dama de Maceió.
Já o senador eleito mais velho é Júlio César (PSD-PI), de 78 anos, que exercia seu sétimo mandato como deputado federal. Ele venceu a disputa contra o senador Ciro Nogueira (PP).
Jovens também conquistam espaço nas Assembleias
Nas Assembleias Legislativas, os eleitos mais jovens incluem candidatos impulsionados pelas redes sociais e nomes ligados a famílias com tradição política.
No Maranhão, Natália do Júnior Garimpeiro (União Brasil), de 21 anos, e Túlio Rezende (MDB), de 22, estão entre os mais jovens. Natália contou com o apoio do pai, prefeito de Centro Novo, enquanto Túlio é filho da deputada estadual Andrea Rezende e do ex-deputado Stenio Rezende.
Em Minas Gerais, Samuel Caires (PL), de 22 anos, foi eleito com o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira.
Em São Paulo, Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos, foi a mais votada para a Assembleia Legislativa, com 1,9 milhão de votos. Sua campanha foi marcada por um discurso conservador e antifeminista.
Eleitos mais velhos
Entre os deputados estaduais eleitos, a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina (PSOL-SP), de 91 anos, é a mais velha do país. Ela é a única nonagenária entre os eleitos para as Assembleias Legislativas.
Na sequência aparecem Zé Teixeira (PL-MS), de 86 anos, e Eduardo Suplicy (PT-SP), de 85.
Os resultados mostram a presença de diferentes gerações na política brasileira, com candidatos jovens que utilizam as redes sociais para ampliar sua visibilidade e representantes experientes que continuam conquistando espaço nas urnas.