11 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após denúncia de agressões

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Um homem foi preso na tarde deste domingo (11), suspeito de agredir duas mulheres em uma residência na Rua Alcântara Machado, em Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h40 e encontrou o suspeito em frente ao imóvel, aparentemente embriagado e com a roupa rasgada.

No endereço, os policiais conversaram com as duas mulheres, que relataram ter sido agredidas pelo homem. Segundo as informações da ocorrência, uma delas é filha do suspeito, enquanto a outra é sua companheira.

O homem estava sentado em frente à residência quando foi localizado pela equipe. Os policiais colheram os relatos das mulheres e conduziram os envolvidos ao plantão policial para a apresentação da ocorrência.

Após o registro do caso como violência doméstica, o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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