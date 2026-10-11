Um homem foi preso na tarde deste domingo (11), suspeito de agredir duas mulheres em uma residência na Rua Alcântara Machado, em Jundiaí. A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h40 e encontrou o suspeito em frente ao imóvel, aparentemente embriagado e com a roupa rasgada.

No endereço, os policiais conversaram com as duas mulheres, que relataram ter sido agredidas pelo homem. Segundo as informações da ocorrência, uma delas é filha do suspeito, enquanto a outra é sua companheira.

O homem estava sentado em frente à residência quando foi localizado pela equipe. Os policiais colheram os relatos das mulheres e conduziram os envolvidos ao plantão policial para a apresentação da ocorrência.