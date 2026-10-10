Após a retotalização dos votos, o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) declarou hoje (10) que Douglas Ruas (PL) está eleito governador do Rio de Janeiro. O candidato do Partido Liberal ficou com 50,88% dos votos válidos, em um total de 4.271.199 votos computados, e aparece como eleito no primeiro turno. Eduardo Paes (PSD) obteve 44,16%, o equivalente a 3.706,964 votos, e ficou no segundo lugar.
Agora, a campanha de Paes tem até dois dias para apresentar eventuais reclamações que possam postergar o pleito para o dia 25 de outubro, mas o ex-prefeito já reconheceu a derrota e disse que vai respeitar o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral.
Procedimento que deu vitória a Ruas foi conduzido pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, e contou com a presença dos sete integrantes do tribunal, além de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos que disputaram o governo fluminense.
Retotalização
Na quinta-feira (8), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anulou os votos de Anthony Garotinho, que disputou a eleição sob força de recurso após ter sido declarado inelegível. Ele foi o terceiro colocado no primeiro turno, com 3,17% dos votos, esses votos foram considerados nulos. Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos, e Paes, 42,76% antes da retotalização dos votos válidos.
Com a atualização do resultado, excluindo-se os votos anulados, o candidato do PL chegou a mais de 50% dos votos válidos, sendo eleito no primeiro turno.
Ruas foi deputado estadual e presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio). É filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo. Também foi secretário estadual das Cidades do governo de Cláudio Castro (PL), de quem é aliado, e integra o mesmo campo político de Rodrigo Bacellar (União), preso por suposto envolvimento com o Comando Vermelho.
Bacellar foi inicialmente cotado para disputar o Palácio Guanabara. Em meio às investigações e a prisão, o nome de Márcio Canella (União) começou a ser aventado para a disputa, mas desidratou. Ele acabou sendo eleito deputado estadual.
Em fevereiro, Flávio Bolsonaro (PL) definiu Douglas Ruas como pré-candidato ao governo do estado. Ao longo da campanha, os dois participaram de agendas conjuntas, como motocarreatas e comícios.
O governador eleito é investigado pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) por suposta organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. O MP apura o crescimento patrimonial de empresas ligadas ao agora governador eleito. Reportagem da Folha de S.Paulo revelou transições imobiliárias e de precatórios nos últimos anos e que as empresas teriam adquirido mais de R$ 15 milhões em bens.
O que Ruas disse mais cedo
Em evento ao lado do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), Ruas disse que a disputa judicial em torno dos votos dados a Garotinho se deu por iniciativa de Paes. Ele falou antes da retotalização feita pelo TRE-RJ.
A coligação de Paes havia pedido a impugnação da candidatura de Garotinho antes da realização do primeiro turno, mas depois da eleição tentou manter votos do ex-governador. Em petição protocolada no TSE na noite seguinte ao primeiro turno, Paes explicou que como a candidatura de Garotinho não fora impugnada, os votos deveriam ser mantidos.