Após a retotalização dos votos, o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) declarou hoje (10) que Douglas Ruas (PL) está eleito governador do Rio de Janeiro. O candidato do Partido Liberal ficou com 50,88% dos votos válidos, em um total de 4.271.199 votos computados, e aparece como eleito no primeiro turno. Eduardo Paes (PSD) obteve 44,16%, o equivalente a 3.706,964 votos, e ficou no segundo lugar.

Agora, a campanha de Paes tem até dois dias para apresentar eventuais reclamações que possam postergar o pleito para o dia 25 de outubro, mas o ex-prefeito já reconheceu a derrota e disse que vai respeitar o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral.

Procedimento que deu vitória a Ruas foi conduzido pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, e contou com a presença dos sete integrantes do tribunal, além de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos políticos que disputaram o governo fluminense.