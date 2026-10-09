09 de outubro de 2026
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JARINU

26ª Festa Cigana com dança, música e comidas típicas

Por Redação | Jornal da Região
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal da Região
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Jornal da Região
evento reúne atrações culturais, como apresentações de dança, música, comidas típicas, leitura de tarô e atendimento cigano
evento reúne atrações culturais, como apresentações de dança, música, comidas típicas, leitura de tarô e atendimento cigano

Jarinu recebe, no próximo dia 17 de outubro, a 26ª Festa Cigana da Seara de Luz Tupinambá. O evento reúne atrações culturais, como apresentações de dança, música, comidas típicas, leitura de tarô e atendimento cigano.

Realizada no sítio da Seara de Luz Tupinambá, em meio à natureza, a festa reúne anualmente apreciadores da cultura cigana e devotos de Santa Sara Kali, considerada padroeira dos povos ciganos.

A programação busca celebrar tradições culturais e proporcionar ao público uma experiência com diferentes expressões artísticas e costumes associados à cultura cigana.

O evento acontece em Jarinu, município localizado a cerca de 74 quilômetros da capital paulista, e chega à sua 26ª edição.

Serviço

  • Evento: 26ª Festa Cigana da Seara de Luz Tupinambá
  • Data: 17 de outubro de 2026
  • Local: Sítio da Seara de Luz Tupinambá, em Jarinu
  • Atrações: leitura de tarô, atendimento cigano, apresentações de dança, música e comidas típicas.

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