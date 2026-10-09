Jarinu recebe, no próximo dia 17 de outubro, a 26ª Festa Cigana da Seara de Luz Tupinambá. O evento reúne atrações culturais, como apresentações de dança, música, comidas típicas, leitura de tarô e atendimento cigano.
Realizada no sítio da Seara de Luz Tupinambá, em meio à natureza, a festa reúne anualmente apreciadores da cultura cigana e devotos de Santa Sara Kali, considerada padroeira dos povos ciganos.
A programação busca celebrar tradições culturais e proporcionar ao público uma experiência com diferentes expressões artísticas e costumes associados à cultura cigana.
O evento acontece em Jarinu, município localizado a cerca de 74 quilômetros da capital paulista, e chega à sua 26ª edição.
Serviço
- Evento: 26ª Festa Cigana da Seara de Luz Tupinambá
- Data: 17 de outubro de 2026
- Local: Sítio da Seara de Luz Tupinambá, em Jarinu
- Atrações: leitura de tarô, atendimento cigano, apresentações de dança, música e comidas típicas.