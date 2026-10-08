Neste fim de semana prolongado com o feriado da Padroeira do Brasil, muitas pessoas vão aproveitar o sábado (10), o domingo (11) e a segunda (12) para viajar. No entanto, é importante ter atenção aos horários de pico do movimento nas estradas da região para evitar congestionamentos. Para as rodovias de Jundiaí e região é esperada a passagem de quase 2,5 milhões de veículos.
As vias de maior movimento na região são a Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que ligam a Capital ao Interior. Para as vias, é esperada a passagem de 2,2 milhões de veículos entre os dias 9 e 13. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das 16h às 20h de sexta-feira (9) e das 9h às 13h de sábado. No retorno, a concessionária estima que o período de maior movimento será das 15h às 22h de segunda-feira.
Neste feriado, segundo a concessionária Motiva Autoban, também estará em vigor a Operação Caminhão que ocorrerá no domingo e na segunda-feira das 14h às 22h. Dessa forma, esse tipo de veículo que se destina à Capital pela Bandeirantes deve utilizar a via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.
De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, que administra o Corredor Dom Pedro I, na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber pouco mais de 152 mil veículos no total.
O sistema Dom Pedro I, que liga Região Metropolitana de Campinas (RMC) com outras importantes rodovias, como Fernão Dias (BR-381), Presidente Dutra (BR-116), ligação à região de Aparecida. Por conta disso, especificamente neste feriado, a Dom Pedro I é muito utilizada por fiéis que irão ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.
A concessionária Via Colinas, administradora da rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto (SP-300), ligação entre Jundiaí e Tietê, informa que são esperados 126 mil veículos durante o feriado. Para evitar o tráfego intenso, recomenda-se que os motoristas programem suas viagens, evitando os horários de pico: entre 18h e meia-noite da sexta-feira e entre 6h e 12h do sábado. No retorno, o maior movimento está previsto entre 12h e 22h da segunda-feira.
A Via Colinas recomenda que, para garantir a segurança de todos que vão viajar, os motoristas não bebam antes e durante a viagem, não utilizem o celular na direção, respeitem os limites de velocidade, somente ultrapassem em local permitido e parem no acostamento apenas em casos de emergência. Realizar a manutenção do veículo antes de iniciar o trajeto também é muito importante para uma viagem tranquila.