Neste fim de semana prolongado com o feriado da Padroeira do Brasil, muitas pessoas vão aproveitar o sábado (10), o domingo (11) e a segunda (12) para viajar. No entanto, é importante ter atenção aos horários de pico do movimento nas estradas da região para evitar congestionamentos. Para as rodovias de Jundiaí e região é esperada a passagem de quase 2,5 milhões de veículos.

As vias de maior movimento na região são a Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que ligam a Capital ao Interior. Para as vias, é esperada a passagem de 2,2 milhões de veículos entre os dias 9 e 13. Os horários de fluxo mais intenso estão previstos para acontecer das 16h às 20h de sexta-feira (9) e das 9h às 13h de sábado. No retorno, a concessionária estima que o período de maior movimento será das 15h às 22h de segunda-feira.

Neste feriado, segundo a concessionária Motiva Autoban, também estará em vigor a Operação Caminhão que ocorrerá no domingo e na segunda-feira das 14h às 22h. Dessa forma, esse tipo de veículo que se destina à Capital pela Bandeirantes deve utilizar a via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.