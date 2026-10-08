Nos bastidores da política de Jundiaí, circula a informação de que o atual presidente da Câmara, vereador Edicarlos Vieira (União Brasil), poderá assumir uma secretaria na Prefeitura. A conversa ainda não é tratada como definição, mas o nome do vereador voltou a ser citado nas articulações do governo. Entre as possibilidades está a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, pasta que já teria sido cogitada para Edicarlos anteriormente, mas cuja indicação não avançou à época. E, caso a mudança se confirme, outra conversa de bastidor já aponta quem poderia ocupar a cadeira de Edicarlos no Legislativo: Luis Gustavo Losqui (União Brasil), que foi candidato a vereador em 2024 e obteve 1.450 votos, ficando como suplente. Atualmente, Losqui atua na Prefeitura como diretor do Departamento de Apoio Parlamentar, ligado à Casa Civil. Por enquanto, são apenas articulações de bastidores e não há confirmação oficial sobre nenhuma das mudanças.

Audiência pública debate Orçamento 2027

A Câmara de Jundiaí realiza na segunda-feira (26), às 18h, audiência pública para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A proposta, de autoria do prefeito, estima as receitas e fixa as despesas do município para o próximo ano. Segundo a Câmara, a audiência é etapa obrigatória antes da votação do projeto, que tramita em regime especial. A população poderá participar do debate e conhecer as prioridades previstas no orçamento. A reunião será no plenário da Câmara e transmitida pela TV Câmara, YouTube e Facebook. O texto integral do projeto e os documentos estão disponíveis no site do Legislativo.