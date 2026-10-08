Nos bastidores da política de Jundiaí, circula a informação de que o atual presidente da Câmara, vereador Edicarlos Vieira (União Brasil), poderá assumir uma secretaria na Prefeitura. A conversa ainda não é tratada como definição, mas o nome do vereador voltou a ser citado nas articulações do governo. Entre as possibilidades está a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, pasta que já teria sido cogitada para Edicarlos anteriormente, mas cuja indicação não avançou à época. E, caso a mudança se confirme, outra conversa de bastidor já aponta quem poderia ocupar a cadeira de Edicarlos no Legislativo: Luis Gustavo Losqui (União Brasil), que foi candidato a vereador em 2024 e obteve 1.450 votos, ficando como suplente. Atualmente, Losqui atua na Prefeitura como diretor do Departamento de Apoio Parlamentar, ligado à Casa Civil. Por enquanto, são apenas articulações de bastidores e não há confirmação oficial sobre nenhuma das mudanças.
Audiência pública debate Orçamento 2027
A Câmara de Jundiaí realiza na segunda-feira (26), às 18h, audiência pública para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A proposta, de autoria do prefeito, estima as receitas e fixa as despesas do município para o próximo ano. Segundo a Câmara, a audiência é etapa obrigatória antes da votação do projeto, que tramita em regime especial. A população poderá participar do debate e conhecer as prioridades previstas no orçamento. A reunião será no plenário da Câmara e transmitida pela TV Câmara, YouTube e Facebook. O texto integral do projeto e os documentos estão disponíveis no site do Legislativo.
Empresa Amiga da Saúde da Mulher
Um projeto em tramitação na Câmara de Jundiaí pretende criar o selo “Empresa Amiga da Saúde da Mulher” para reconhecer empresas que apoiem ações de prevenção e cuidado. De autoria do vereador Juninho Adilson, o PL 15.466/2026 já recebeu parecer favorável de quatro comissões e aguarda inclusão na Ordem do Dia. Para obter o selo, a empresa deverá comprovar três práticas, como divulgar campanhas preventivas, apoiar ações educativas, participar de vacinação, informar sobre a prevenção dos cânceres de mama e de colo do útero e facilitar o acesso das funcionárias à prevenção. O selo será voluntário e não dará benefícios fiscais à empresa local.
Selo do TCESP
A Prefeitura de Cajamar recebeu o Selo TCESP Ouvidoria Cidadã 2026, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) pelo trabalho desenvolvido no atendimento à população. A entrega ocorreu na segunda-feira (5), na sede do Tribunal, em São Paulo. O reconhecimento considera critérios como qualidade do atendimento, transparência, participação social, inclusão e governança. A Ouvidoria Municipal funciona como canal para moradores registrarem solicitações, reclamações, sugestões e outras manifestações, além de buscarem informações junto à Prefeitura. Segundo o município, a iniciativa contribui para aproximar a população da administração e melhorar os serviços públicos.
Novo oficializa apoio a Flávio
O Partido Novo oficializou nesta quarta (7) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição, contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio ocorreu após reunião da cúpula da legenda com o candidato, em Brasília. Segundo o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, a decisão busca derrotar o PT e fazer oposição ao que considera excessos do Supremo Tribunal Federal (STF). Flávio classificou o apoio como “programático”. A adesão ocorre 2 dias após ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) declarar voto em Flávio. Zema terminou o primeiro turno com 326.488 votos, ou 0,27% dos válidos. O segundo turno será em 25 de outubro.