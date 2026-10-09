A Prefeitura de Várzea Paulista participou, na quinta-feira (8), de uma capacitação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) sobre a nova ferramenta do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M). A atividade foi realizada por meio da Controladoria Geral do Município, em parceria com a Unidade de Planejamento e Inovação.

O treinamento reuniu servidores municipais para apresentar a ferramenta e orientar sobre sua utilização. A iniciativa busca auxiliar as equipes no acompanhamento das informações da administração pública e no aprimoramento dos processos de trabalho.

A gestora municipal de Planejamento e Inovação, Carla Medeiros, destacou a importância da capacitação dos servidores para melhorar os serviços prestados à população.