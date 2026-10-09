O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Várzea Paulista realiza, no dia 26 de outubro, um mutirão de emprego para contratação de profissionais para o cargo de Alimentador de Linha de Produção. Os interessados devem comparecer ao local das 13h às 16h, com currículo em mãos.
A oportunidade oferece salário de R$ 2.099,00, além de benefícios. A jornada de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.
Entre os benefícios estão refeição no local, com almoço custeado pela empresa, vale-transporte, seguro de vida, estacionamento gratuito e bonificação mensal de até R$ 250.
Após três meses de trabalho, os contratados também poderão receber cesta básica ou cartão-alimentação no valor de R$ 200, além de acesso a convênios médico e odontológico.
A empresa oferece ainda descontos em instituições de ensino superior, como as faculdades Anchieta e Anhanguera, e em parques aquáticos e cinemas. Também há possibilidade de emenda de feriados.
Como participar
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao PAT na data e no horário informados, levando o currículo atualizado.
Serviço
- Data: 26 de outubro
- Horário: das 13h às 16h
- Cargo: Alimentador de Linha de Produção
- Salário: R$ 2.099,00
- Local: PAT de Várzea Paulista
- Endereço: Rua João Povoa, 97, Jardim do Lar, sala 02
- Documento necessário: currículo em mãos