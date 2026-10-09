O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Várzea Paulista realiza, no dia 26 de outubro, um mutirão de emprego para contratação de profissionais para o cargo de Alimentador de Linha de Produção. Os interessados devem comparecer ao local das 13h às 16h, com currículo em mãos.

A oportunidade oferece salário de R$ 2.099,00, além de benefícios. A jornada de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Entre os benefícios estão refeição no local, com almoço custeado pela empresa, vale-transporte, seguro de vida, estacionamento gratuito e bonificação mensal de até R$ 250.