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PAT de Várzea Paulista realiza mutirão de emprego

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista
s interessados devem comparecer ao local das 13h às 16h, com currículo em mãos
s interessados devem comparecer ao local das 13h às 16h, com currículo em mãos

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Várzea Paulista realiza, no dia 26 de outubro, um mutirão de emprego para contratação de profissionais para o cargo de Alimentador de Linha de Produção. Os interessados devem comparecer ao local das 13h às 16h, com currículo em mãos.

A oportunidade oferece salário de R$ 2.099,00, além de benefícios. A jornada de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Entre os benefícios estão refeição no local, com almoço custeado pela empresa, vale-transporte, seguro de vida, estacionamento gratuito e bonificação mensal de até R$ 250.

Após três meses de trabalho, os contratados também poderão receber cesta básica ou cartão-alimentação no valor de R$ 200, além de acesso a convênios médico e odontológico.

A empresa oferece ainda descontos em instituições de ensino superior, como as faculdades Anchieta e Anhanguera, e em parques aquáticos e cinemas. Também há possibilidade de emenda de feriados.

Como participar

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao PAT na data e no horário informados, levando o currículo atualizado.

Serviço

  • Data: 26 de outubro
  • Horário: das 13h às 16h
  • Cargo: Alimentador de Linha de Produção
  • Salário: R$ 2.099,00
  • Local: PAT de Várzea Paulista
  • Endereço: Rua João Povoa, 97, Jardim do Lar, sala 02
  • Documento necessário: currículo em mãos

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