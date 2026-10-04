Um homem de 60 anos, identificado como Benedito Wagner Martins Ferraz foi encontrado morto no quarto de uma pensão na região da Vila Arens, em Jundiaí, na tarde deste sábado (3). O corpo estava em avançado estado de decomposição. O Instituto Médico Legal (IML) solicita que familiares ou pessoas que tenham informações sobre parentes de Benedito Wagner Martins Ferraz procurem o instituto para que possam ser adotadas as providências necessárias

Segundo informações policiais, um morador da pensão percebeu um forte mau cheiro e a presença de muitas moscas no local. Como não mantinha contato com Benedito havia algum tempo, decidiu acionar a Polícia Militar para verificar a situação.



Os policiais foram até o imóvel e localizaram o corpo no quarto. De acordo com o proprietário da pensão, Benedito tinha problemas cardíacos.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e realizaram os trabalhos no local. Não foram identificados sinais aparentes de violência.