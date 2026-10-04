04 de outubro de 2026
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BENEDITO WAGNER

Homem é encontrado morto em quarto de pensão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais foram até o imóvel e localizaram o corpo no quarto
Os policiais foram até o imóvel e localizaram o corpo no quarto

Um homem de 60 anos, identificado como Benedito Wagner Martins Ferraz foi encontrado morto no quarto de uma pensão na região da Vila Arens, em Jundiaí, na tarde deste sábado (3). O corpo estava em avançado estado de decomposição. O Instituto Médico Legal (IML) solicita que familiares ou pessoas que tenham informações sobre parentes de Benedito Wagner Martins Ferraz procurem o instituto para que possam ser adotadas as providências necessárias

Segundo informações policiais, um morador da pensão percebeu um forte mau cheiro e a presença de muitas moscas no local. Como não mantinha contato com Benedito havia algum tempo, decidiu acionar a Polícia Militar para verificar a situação.
 
Os policiais foram até o imóvel e localizaram o corpo no quarto. De acordo com o proprietário da pensão, Benedito tinha problemas cardíacos.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e realizaram os trabalhos no local. Não foram identificados sinais aparentes de violência.

O corpo foi encaminhado ao IML de Jundiaí para a realização de exames necroscópicos, que deverão auxiliar na determinação da causa da morte.

Até o momento, porém, o IML não conseguiu localizar familiares que possam fazer o reconhecimento e providenciar a liberação do corpo para o sepultamento.

O Instituto solicita que familiares ou pessoas que tenham informações sobre parentes de Benedito Wagner Martins Ferraz procurem o instituto para que possam ser adotadas as providências necessárias.

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