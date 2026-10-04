Jundiaí voltará a ter uma equipe adulta masculina de futsal no cenário estadual em 2027. O Salute Jundiaí Futsal nasce de uma parceria entre a Salute Sports e a Liga Jundiaiense de Futsal (LJFS) e terá início com a preparação do elenco e da comissão técnica em janeiro.

A parceria começou no fim de 2025, quando a LJFS procurou a Salute para tratar do patrocínio dos campeonatos organizados pela entidade. Com a aproximação entre as duas partes, surgiram as conversas para ampliar a atuação e retomar também as categorias de base e uma equipe principal para representar Jundiaí.

Segundo Renan Fernandes, gestor da Salute Sports, a empresa identificou no projeto uma oportunidade de ampliar a relação que já mantém com o futsal. “Quando percebemos que existia vontade dos dois lados de resgatar esse espaço da cidade no futsal, entendemos que era o momento certo”, afirma.