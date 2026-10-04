Jundiaí voltará a ter uma equipe adulta masculina de futsal no cenário estadual em 2027. O Salute Jundiaí Futsal nasce de uma parceria entre a Salute Sports e a Liga Jundiaiense de Futsal (LJFS) e terá início com a preparação do elenco e da comissão técnica em janeiro.
A parceria começou no fim de 2025, quando a LJFS procurou a Salute para tratar do patrocínio dos campeonatos organizados pela entidade. Com a aproximação entre as duas partes, surgiram as conversas para ampliar a atuação e retomar também as categorias de base e uma equipe principal para representar Jundiaí.
Segundo Renan Fernandes, gestor da Salute Sports, a empresa identificou no projeto uma oportunidade de ampliar a relação que já mantém com o futsal. “Quando percebemos que existia vontade dos dois lados de resgatar esse espaço da cidade no futsal, entendemos que era o momento certo”, afirma.
A intenção é aliar competitividade e construção de uma estrutura permanente. A equipe adulta será formada para disputar as competições da Federação Paulista de Futsal, enquanto a organização do projeto será desenvolvida pensando também nas temporadas seguintes. A divisão em que o time atuará será definida oficialmente pela Federação.
A montagem do elenco já está em andamento, com alguns jogadores sendo observados. A ideia, de acordo com Renan, é buscar atletas que se encaixem na proposta esportiva, sem priorizar apenas nomes de destaque. Jogadores de Jundiaí e da região também estão no radar. “Queremos ter identificação com a cidade dentro da quadra”, explica.
A estrutura planejada vai além do time principal. O projeto prevê equipes masculinas nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, além de uma equipe feminina, que disputará competição da Liga Paulista de Futsal. Para a Salute, a formação das categorias é parte fundamental para criar um caminho de desenvolvimento dentro da própria cidade.
“A base permite que crianças e adolescentes tenham uma referência, um caminho e a possibilidade de crescer dentro da própria estrutura”, afirma Renan. A equipe feminina segue a mesma lógica, em um momento de expansão da modalidade e de aumento das oportunidades para atletas.
O retorno do time adulto também busca reaproximar o público do futsal estadual. A última participação de uma equipe adulta de Jundiaí foi em 2015, com Prefeitura de Jundiaí/Clube São João no Campeonato Paulista de Futsal – Série Única. Agora, a expectativa é recuperar o vínculo entre a cidade e uma equipe de alto rendimento.
Para Renan, esse processo passa pela presença do torcedor nos ginásios e pela identificação com o time. “Queremos que as pessoas voltem a falar de futsal na cidade e tenham vontade de estar no ginásio acompanhando esse projeto”, diz.
A construção dessa identidade também deve envolver empresas, clubes e atletas locais. A Salute, que nasceu em Jundiaí, pretende ampliar a participação de parceiros da cidade e valorizar jogadores da região. A proposta é fazer com que a equipe seja reconhecida não apenas pelo nome, mas como uma representação do município.
O projeto foi apresentado oficialmente durante a comemoração dos 70 anos da Liga Jundiaiense de Futsal, realizada na terça-feira (29). O evento reuniu dirigentes, representantes de clubes e convidados e marcou o início de uma nova etapa para a modalidade na cidade.
Para Renan, a proposta pode ser resumida em duas palavras: “resgate e pertencimento”. A partir de 2027, o Salute Jundiaí Futsal terá o desafio de transformar esse conceito em uma equipe competitiva, enquanto constrói uma estrutura que envolva formação, futebol feminino e a relação com o torcedor.