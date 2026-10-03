O futebol feminino brasileiro viveu uma tarde histórica neste sábado (3). A final do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Corinthians levou 49.405 torcedores ao Morumbis, em São Paulo, e estabeleceu o maior público da história de uma partida entre clubes femininos na América do Sul. O recorde anterior também pertencia ao Corinthians, que havia reunido 44.529 pessoas na final do Brasileiro de 2024, justamente contra o São Paulo.

O público expressivo veio acompanhado de uma decisão de peso dentro de campo. O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Corinthians e conquistou o título brasileiro pela primeira vez na era do campeonato organizado pela CBF desde 2013. Como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena, o Tricolor garantiu a taça com o placar agregado de 3 a 2.

Bia Menezes abriu o placar para o São Paulo, mas Juliete deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Corinthians teve a chance de virar a decisão em cobrança de pênalti. Gabi Zanotti bateu, mas a goleira Carlinha defendeu e ajudou a garantir o resultado que deu o título às donas da casa.