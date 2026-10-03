O futebol feminino brasileiro viveu uma tarde histórica neste sábado (3). A final do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Corinthians levou 49.405 torcedores ao Morumbis, em São Paulo, e estabeleceu o maior público da história de uma partida entre clubes femininos na América do Sul. O recorde anterior também pertencia ao Corinthians, que havia reunido 44.529 pessoas na final do Brasileiro de 2024, justamente contra o São Paulo.
O público expressivo veio acompanhado de uma decisão de peso dentro de campo. O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Corinthians e conquistou o título brasileiro pela primeira vez na era do campeonato organizado pela CBF desde 2013. Como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, na Neo Química Arena, o Tricolor garantiu a taça com o placar agregado de 3 a 2.
Bia Menezes abriu o placar para o São Paulo, mas Juliete deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Corinthians teve a chance de virar a decisão em cobrança de pênalti. Gabi Zanotti bateu, mas a goleira Carlinha defendeu e ajudou a garantir o resultado que deu o título às donas da casa.
A presença da torcida já chamava atenção antes mesmo da bola rolar. Na sexta-feira (2), a CBF informou que mais de 38 mil ingressos haviam sido vendidos. Horas antes da partida, o São Paulo anunciou que a marca de 44.530 ingressos comercializados havia sido superada, garantindo o novo recorde. O número final chegou a 49.405 espectadores.
O resultado também interrompeu o domínio recente do Corinthians no campeonato. A equipe alvinegra havia conquistado as seis últimas edições e buscava o oitavo título. O São Paulo, por sua vez, voltou a uma decisão após ser vice-campeão em 2024 e agora encerra a temporada com a principal conquista nacional da modalidade.
Mais do que o resultado de um clássico, a final no Morumbis deixa um número que chama atenção: quase 50 mil pessoas foram ao estádio para acompanhar uma partida de futebol feminino. O recorde reforça o crescimento da presença do público e da visibilidade da modalidade no país. A decisão também mostrou que o futebol feminino já consegue ocupar grandes estádios e mobilizar torcidas em torno de seus principais jogos.