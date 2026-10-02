02 de outubro de 2026
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FUTEBOL 2027

Paulista anuncia Ricardo Costa como novo técnico para a Série A3

Por Redação | Tv Tec Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Tv Tec Jundiaí
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O Paulista Futebol Clube anunciou Ricardo Costa, de 45 anos, como novo técnico da equipe profissional. O treinador será responsável por comandar o Galo na disputa do Campeonato Paulista Série A3 de 2027.

Ricardo Costa chega a Jundiaí após uma campanha de destaque pelo Marília em 2026. Sob seu comando, a equipe conquistou o acesso à Série A2 e chegou à decisão da Série A3, terminando a competição como vice-campeã após enfrentar a Portuguesa Santista na final.

A chegada ao Paulista marca o início do planejamento do clube para a temporada 2027, quando o Galo disputará novamente a Série A3 do Campeonato Paulista.

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