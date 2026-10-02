02 de outubro de 2026
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TRÁFICO

Homem é preso com mais de 500 porções de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ao todo foram apreendidas 573 porções de drogas
Ao todo foram apreendidas 573 porções de drogas

Um homem foi preso por guardas municipais durante patrulhamento no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após ser flagrado carregando uma sacola com centenas de porções de drogas prontas para comercialização.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou o suspeito com uma sacola plástica nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria demonstrado nervosismo e fugido em direção a uma chácara.

Os agentes acompanharam o homem a pé e visualizaram o momento em que ele dispensou a sacola. Na sequência, ele foi abordado e submetido à revista pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele.

A sacola foi localizada pelos guardas e, em seu interior, havia diversas porções de entorpecentes prontas para venda. Ao todo, foram apreendidas 350 porções de cocaína, 96 de maconha, 73 de crack e 54 de ice, totalizando 573 porções de drogas.

Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

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