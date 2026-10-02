Um homem foi preso por guardas municipais durante patrulhamento no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após ser flagrado carregando uma sacola com centenas de porções de drogas prontas para comercialização.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou o suspeito com uma sacola plástica nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria demonstrado nervosismo e fugido em direção a uma chácara.

Os agentes acompanharam o homem a pé e visualizaram o momento em que ele dispensou a sacola. Na sequência, ele foi abordado e submetido à revista pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele.