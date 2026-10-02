A pedido do vereador Zé Dias (Republicanos), o prefeito Gustavo Martinelli esteve no São Camilo nesta semana, onde foi recebido pelo parlamentar para uma agenda de acompanhamento das demandas da região. Durante a visita, o prefeito percorreu o bairro ao lado de Zé Dias. Na ocasião, também foram apresentados cerca de R$ 65 milhões em investimentos para o São Camilo e região, com ações em moradia, infraestrutura, acessibilidade, lazer e melhorias habitacionais. Zé Dias destacou a importância de acompanhar de perto e cobrar a execução das ações.

Saúde presta contas

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí apresentou a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2026. No período, foram arrecadados R$ 2,03 bilhões dos R$ 3,05 bilhões previstos no orçamento anual, e o município aplicou 26,93% da receita em Saúde. Na atenção básica, as consultas passaram de 245.985 para 258.208. Já a oferta de consultas especializadas cresceu 116%, enquanto a fila geral caiu 8% e o tempo de espera, 58%. A produção de consultas médicas especializadas chegou a 103.879.Também foram registradas 381.623 dispensações de medicamentos em 45 unidades da rede. A prestação de contas atende à exigência da Lei Complementar 141/2012 e é realizada a cada quadrimestre.