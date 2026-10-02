A pedido do vereador Zé Dias (Republicanos), o prefeito Gustavo Martinelli esteve no São Camilo nesta semana, onde foi recebido pelo parlamentar para uma agenda de acompanhamento das demandas da região. Durante a visita, o prefeito percorreu o bairro ao lado de Zé Dias. Na ocasião, também foram apresentados cerca de R$ 65 milhões em investimentos para o São Camilo e região, com ações em moradia, infraestrutura, acessibilidade, lazer e melhorias habitacionais. Zé Dias destacou a importância de acompanhar de perto e cobrar a execução das ações.
Saúde presta contas
A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí apresentou a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2026. No período, foram arrecadados R$ 2,03 bilhões dos R$ 3,05 bilhões previstos no orçamento anual, e o município aplicou 26,93% da receita em Saúde. Na atenção básica, as consultas passaram de 245.985 para 258.208. Já a oferta de consultas especializadas cresceu 116%, enquanto a fila geral caiu 8% e o tempo de espera, 58%. A produção de consultas médicas especializadas chegou a 103.879.Também foram registradas 381.623 dispensações de medicamentos em 45 unidades da rede. A prestação de contas atende à exigência da Lei Complementar 141/2012 e é realizada a cada quadrimestre.
Até quem vive de política já quer virar a página
Nos bastidores da política, já virou comentário recorrente: tem gente que não vê a hora de as eleições acabarem. Se o cansaço chegou a quem acompanha a disputa de perto, imagine para quem está fora dela. Entre a população, as reclamações vão do excesso de santinhos e outros papéis distribuídos nas ruas à quantidade de windbanners, que, para muitos, transformou a campanha em poluição visual. O desgaste é tanto que até eventos familiares estão sendo remanejados para evitar desconfortos entre parentes de direita e de esquerda. A polarização, que já ocupou conversas, redes sociais e rodas de amigos, começa a dar sinais de saturação. No meio político, a sensação é de que o assunto já passou do ponto — e, para quem não vive dele, a paciência pode ter acabado bem antes.
Assédio eleitoral preocupa na reta final
O assédio eleitoral no ambiente de trabalho entrou no radar do Ministério Público do Trabalho na reta final das eleições. Segundo levantamento divulgado pelo G1, as denúncias cresceram antes da votação. Na região atendida pelo MPT de Campinas, que inclui a microrregião de Jundiaí, seis denúncias haviam sido registradas até 15 de setembro, segundo dados do órgão. O número regional não significa que todos os casos tenham ocorrido em Jundiaí. O MPT mantém canais para receber relatos de trabalhadores que sofram pressão, ameaça ou constrangimento relacionado à escolha de candidatos. A orientação é guardar mensagens, documentos e outras provas que possam ajudar na apuração.
TSE define relatores para recursos
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sorteou nesta quinta-feira (1º) os ministros que serão responsáveis pela análise de recursos e documentos relacionados à apuração dos resultados das Eleições 2026 para presidente e vice-presidente. Segundo o próprio TSE, a distribuição segue o artigo 206 do Código Eleitoral e a Resolução 23.751/2026. São seis grupos de estados. São Paulo ficará sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, junto com Amazonas, Alagoas e Tocantins. A definição ocorre na última sessão do TSE antes do primeiro turno, marcado para domingo (4). O tribunal informou que a medida busca organizar e dar celeridade à análise dos processos de apuração.