Para encerrar a série, o JJ reúne a última pergunta dirigida aos candidatos, fechando uma sequência de 20 questionamentos, que abordou diferentes temas de interesse da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A proposta foi apresentar ao eleitor informações sobre as ideias e compromissos dos candidatos para questões que envolvem, direta ou indiretamente, os municípios da região.

Ao longo da série, as mesmas perguntas foram encaminhadas a todos os candidatos, sem distinção, permitindo que cada um apresentasse suas propostas e prioridades. Os assuntos passaram por emprego e renda, desenvolvimento econômico, pequenos negócios, mobilidade, sustentabilidade, Serra do Japi, água e segurança hídrica, resíduos, segurança pública, entre outros temas que demandam ações e articulação regional.

Com a série, o Jornal de Jundiaí buscou contribuir para que o eleitor tenha mais elementos para conhecer os candidatos e fazer sua escolha de forma consciente nas eleições de 4 de outubro. Nesta última etapa, a questão trata da relação dos futuros parlamentares com a população e da forma como pretendem ouvir as demandas da sociedade durante o mandato.