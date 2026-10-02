Para encerrar a série, o JJ reúne a última pergunta dirigida aos candidatos, fechando uma sequência de 20 questionamentos, que abordou diferentes temas de interesse da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A proposta foi apresentar ao eleitor informações sobre as ideias e compromissos dos candidatos para questões que envolvem, direta ou indiretamente, os municípios da região.
Ao longo da série, as mesmas perguntas foram encaminhadas a todos os candidatos, sem distinção, permitindo que cada um apresentasse suas propostas e prioridades. Os assuntos passaram por emprego e renda, desenvolvimento econômico, pequenos negócios, mobilidade, sustentabilidade, Serra do Japi, água e segurança hídrica, resíduos, segurança pública, entre outros temas que demandam ações e articulação regional.
Com a série, o Jornal de Jundiaí buscou contribuir para que o eleitor tenha mais elementos para conhecer os candidatos e fazer sua escolha de forma consciente nas eleições de 4 de outubro. Nesta última etapa, a questão trata da relação dos futuros parlamentares com a população e da forma como pretendem ouvir as demandas da sociedade durante o mandato.
20. Se eleitos, como os senhores(as) pensam em se aproximar da população, realizar a escuta ativa e debater seus projetos de lei?
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
CRISTIANO LOPES
Vou manter presença permanente em Jundiaí e na região, com canais abertos de diálogo, reuniões com bairros, entidades e setores da sociedade e prestação de contas do mandato. Projetos de lei importantes serão debatidos com quem é diretamente impactado. Quero um mandato com escuta ativa, transparência e participação da população nas decisões.
FAOUAZ TAHA
Pretendo continuar e ampliar meu modo de atuação: com transparência, plataformas de participação das redes sociais e presença física nas cidades, escuta acessível e diálogo permanente. Acredito muito em mandatos feitos com as pessoas e seguirei com esse princípio.
ELLEN MARTINELLI
Meu compromisso será manter a escuta ativa durante todo o mandato. Quero estar perto das pessoas, visitar cidades, ouvir moradores, lideranças e entidades e transformar essas demandas em projetos e recursos. Também vou manter um gabinete na região de Jundiaí, para facilitar o diálogo e prestar contas do nosso trabalho em Brasília. Mandato se faz com presença, diálogo e resultado.
JOÃO PAULO
Quero criar um Gabinete Regional Itinerante, com calendário permanente nos municípios, para que a população não precise ir até São Paulo para ser ouvida. Projetos de maior impacto para a região serão apresentados e debatidos antes da votação, em encontros presenciais e digitais. As demandas recebidas terão protocolo, encaminhamento e devolutiva pública, para que cada cidadão saiba o que foi feito com sua proposta.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Ouvir as pessoas não pode acontecer só na eleição. Manterei gabinete em Jundiaí e presença permanente nos municípios da Região Metropolitana, acompanhando de perto os problemas e as prioridades de cada cidade. Nosso mandato será da região, com projetos construídos a partir das demandas locais, soluções conjuntas para desafios comuns e prestação de contas, município por município, do trabalho realizado.
PADRE SILVIO ANDREI
Sempre acreditei que, antes de falar, é preciso saber ouvir. Quero manter um mandato próximo das pessoas, presente nas cidades e aberto ao diálogo com a população. Pretendo ouvir comunidades, entidades e profissionais de diferentes áreas antes de construir e debater projetos de lei. Meu compromisso é levar para Brasília as necessidades que conheço de perto e transformar essa escuta em trabalho e ações concretas.
DR. CABOCLO
Meu mandato será na rua, não no gabinete. Vou fazer: Gabinete itinerante semanal nos bairros, ouvindo na praça e associações; lives semanais e escuta direta nas redes, inclusive dos críticos - é lá que está o eleitor real; todo projeto ficará 15 dias em consulta pública online para a população co-criar. Mandato é contrato diário, não a cada 4 anos.
FERNANDO PASQUALINO
Vou manter a porta do gabinete aberta. Pretendo fazer reuniões regulares na região, ouvir lideranças e moradores de cada bairro. Todo projeto que eu defender em Brasília vai nascer aqui, do diálogo direto com quem vive os problemas. Redes sociais servem pra prestar contas, mas nada substitui o olho no olho. Nasci e cresci aqui, sei que representar de verdade é estar presente e ouvir.
EDICARLOS VIEIRA
Minha trajetória política sempre foi construída de forma coletiva, ouvindo as pessoas, e quero manter isso como deputado. O gabinete continuará nas ruas e nas cidades da Região Metropolitana de Jundiaí, conversando com quem usa o transporte público, depende da saúde pública e vive os problemas do dia a dia. Os projetos precisam nascer da realidade das pessoas.
DANILO JOAN
Quero estar perto das pessoas, nos bairros e nas cidades, ouvindo de verdade suas necessidades. Vamos criar canais diretos de diálogo, encontros com a população e espaços para sugestões. Acredito que bons projetos nascem de quem vive os problemas no dia a dia. Foi assim que trabalhamos em Cajamar e quero levar essa forma de governar para a Alesp.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Sempre estive presente ao lado das pessoas, fui vereador por dois mandatos, e em 2020 o mais votado da história de Jundiaí. Quero continuar ouvindo quem vive os problemas e conhece as necessidades da nossa região. Como deputado federal, vou manter diálogo permanente com a população, realizar encontros nos municípios e debater cada projeto com a sociedade e as entidades de classe. Quero levar ao Congresso a voz de quem trabalha, estuda e luta por uma vida melhor. Quem vive o problema precisa ser ouvido antes de quem faz a lei.