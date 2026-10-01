A indústria contribuiu para o avanço da ocupação no Brasil no trimestre móvel encerrado em agosto. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (29), o setor registrou 265 mil trabalhadores a mais no período, uma alta de 2%.

Ao lado da construção, a indústria esteve entre os setores que mais contribuíram para o crescimento da ocupação. O resultado ocorre em um cenário de redução do desemprego e aumento do número de pessoas ocupadas no país.

Para Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), os números demonstram a capacidade da indústria de contribuir para a geração de emprego e renda.